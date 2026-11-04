Class 10 Date Sheet 2027 cbse board द्वारा जानें कब जारी की जाएगी?

CBSE Board Exam 2027 Class 10 Time Table: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 10वीं बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अब एग्जाम की तैयारी करने का इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है। CBSE द्वारा सेशन 2026-27 के 10वीं एग्जाम की डेटशीट तैयार करने की पूरी तैयारी चल रही है। परंतु, पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए हमने 10th Class के छात्रों के लिए Expected Date Sheet जारी की है।

सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम फरवरी महीने के बीच से शुरू होकर मार्च के अंत तक आयोजित किए जा सकते हैं। 10वीं के छात्र बोर्ड एग्जाम की ऑफिशियल डेटशीट की जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट्स को देख सकते हैं।

CBSE Class 10 Board Exam 2027 Expected Subject-Wise Date Sheet

छात्रों के लिए मुख्य सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।