Class 10 Date Sheet 2027 cbse board द्वारा जानें कब जारी की जाएगी?
CBSE Class 10 Date Sheet 2027: सीबीएसई 10वीं बोर्ड एग्जाम 2027 की डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जल्द ही जारी की जाएगी। साथ ही, छात्रों के लिए एक्सपेक्टेड डेटशीट नीचे दी गई है। छात्र उस डेटशीट को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
CBSE Board Exam 2027 Class 10 Time Table: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 10वीं बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अब एग्जाम की तैयारी करने का इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है। CBSE द्वारा सेशन 2026-27 के 10वीं एग्जाम की डेटशीट तैयार करने की पूरी तैयारी चल रही है। परंतु, पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए हमने 10th Class के छात्रों के लिए Expected Date Sheet जारी की है।
सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम फरवरी महीने के बीच से शुरू होकर मार्च के अंत तक आयोजित किए जा सकते हैं। 10वीं के छात्र बोर्ड एग्जाम की ऑफिशियल डेटशीट की जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट्स को देख सकते हैं।
CBSE Class 10 Board Exam 2027 Expected Subject-Wise Date Sheet
छात्रों के लिए मुख्य सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।
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सब्जेक्ट
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एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स
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एग्जाम टाइमिंग
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अंग्रेजी (English Language & Literature)
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15 फरवरी 2027
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सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
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संस्कृत / क्षेत्रीय भाषाएं (Sanskrit / Languages)
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19 फरवरी 2027
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सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
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हिंदी (Hindi Course A & B)
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23 फरवरी 2027
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सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
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विज्ञान (Science)
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02 मार्च 2027
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सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
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सामाजिक विज्ञान (Social Science)
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08 मार्च 2027
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सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
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गणित (Mathematics Standard / Basic)
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15 मार्च 2027
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सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
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सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology - IT)
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20 मार्च 2027
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सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
सीबीएसई 10वीं एग्जाम 2027: Exam Timings & Pattern
- एग्जाम की अवधि: मुख्य थ्योरी सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, जबकि वोकेशनल और स्किल सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे की अवधि होती है।
- रीडिंग टाइम: एग्जाम सेंटर में छात्रों को क्वश्न पेपर को पढ़ने और आंसरों को सोचने के लिए एग्जाम शुरू होने से पहले 15 मिनट यानी सुबह 10:15 से 10:30 बजे का अतिरिक्त टाइम दिया जाता है।
- योग्यता आधारित क्वश्न (Competency-Based Questions): नई शिक्षा नीति (NEP) के अंदर सीबीएसई 10वीं के एग्जाम में लगभग 50% क्वश्न योग्यता-आधारित होंगे, जिनमें केस स्टडी, एमसीक्यू और एसरशन-रीजन प्रकार के सवाल शामिल रहेंगे।
CBSE Board Exam 2027 Date Sheet कैसे डाउनलोड करें?
CBSE Board 10th Exam 2027 Date Sheet को डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर मौजूद ‘Main Website’ के टैब को सेलेक्ट करें।
- फिर, Latest @ CBSE के सेक्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद CBSE Class X Board Exam Date Sheet 2027 लिंक पर क्लिक करें।
- फिर, स्क्रीन पर पूरी डेट शीट की PDF खुल जाएगी, इसे डाउनलोड कर लें।
- डाउनलोड करने के बाद एक कलर्ड प्रिंटआउट भी निकाल लें।
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