Rajasthan Computer Instructor Result 2026: बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिजल्ट Link, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF
Rajasthan Computer Instructor Result 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 3951 रिक्त पदों के लिए आयोजित सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
Rajasthan Computer Instructor Result 2026 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 4 नवंबर 2026 को बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) भर्ती परीक्षा के प्री-DV रिजल्ट जारी कर दिए हैं। बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि BCI परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण कई पद रिक्त रह सकते हैं। अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट और चयन सूची चेक कर सकते हैं।
Please see results here... https://t.co/a5YAexxZIG.— Alok Raj (@alokrajRSSB) November 4, 2026
RSSB Computer Instructor Result 2026 Download Link
आरएसएसबी बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिजल्ट 2026 का पीडीएफ डाउनलोड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपनी मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चयन सूची में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
|
Sr. No.
|
Release Date
|
Exam
|
Title
|
Link
|
1
|
04-11-2026
|
Basic and Senior Computer Instructor 2026
|
Provisional Merit List (NTSP) (SCI)
|
2
|
04-11-2026
|
Basic and Senior Computer Instructor 2026
|
Provisional Merit List (NTSP) (BCI)
|
3
|
04-11-2026
|
Supervisor (Woman) 2026
|
Merit Wise Result and Cut off Marks For Document Verification
|
4
|
04-11-2026
|
Basic and Senior Computer Instructor 2026
|
Provisional Merit List (TSP) (BCI)
|
5
|
04-11-2026
|
Basic and Senior Computer Instructor 2026
|
Provisional Merit List (TSP) (SCI)
RSSB Basic and Senior Computer Instructor Result 2026 हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे राजस्थान सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।
-
भर्ती संगठन का नाम: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
-
पद का नाम: सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) एवं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI)
-
विज्ञापन संख्या: 07/2026
-
कुल पदों की संख्या: 3951
-
परीक्षा तिथि: 22-23 अगस्त 2026
-
बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिजल्ट तिथि: 4 नवंबर 2026 (जारी
-
आधिकारिक वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in
RSSB BCI SCI Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?
जिन उम्मीदवारों ने बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा दी थी, वे नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना परिणाम देख सकते हैं।
-
सबसे पहले आप RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर Results सेक्शन पर क्लिक करें।
-
वहां लिस्ट में Basic and Senior Computer Instructor Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
-
रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
-
इसमें अपना रोल नंबर सहित जानकारी चेक करें और डाउनलोड करें।
RSSB BCI, SCI Exam 2026 Date: कब हुई बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा?
राजस्थान बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) परीक्षा 22 अगस्त 2026 और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) परीक्षा 23 अगस्त 2026 को हुई थी। इसकी आंसर-की 18 सितंबर 2026 को जारी की गई, और अब अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.