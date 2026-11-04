Bihar MBBS BDS Admission 2026:नीट यूजी की बची खाली सीटों के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड आज से शुरू, bceceboard.bihar.gov.in पर करें अप्लाई

Bihar UGMAC 2026: बिहार के सरकारी और निजी मेडिकल, डेंटल, पशु चिकित्सा (Veterinary) और मत्स्य विज्ञान (Fisheries) कॉलेजों में एजमिशन लेने वाले छात्रों के लिए एक और सुनहरा मौका सामने आया है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद (BCECEB) द्वारा UGMAC-2026 के अंदर एमबीबीएस के लिए 'स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड' और बीडीएस/बी.वी.एससी. और ए.एच./बी.एफ.एससी. के लिए 'राउंड-5' ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया को आज 4 नवंबर 2026 से शुरू कर दिया गया है।

यदि आप नीट-यूजी 2026 (NEET UG-2026) एग्जाम में पास हैं। साथ ही, अब तक किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं पा सके हैं, तो आप इस विशेष राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस Bihar NEET UG Special Stray Vacancy & Round-5 काउंसलिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण डेट्स क्या है।

Bihar NEET UG Special Stray Vacancy & Round-5

Bihar MBBS Admission 2026 में हिस्सा लेने वाले छात्रों के लिए ये नीचे दी गई टेबल काफी जरूरी है। छात्र Bihar NEET UG Special Stray Vacancy & Round-5 काउंसलिंग से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स को यहां से देखें।