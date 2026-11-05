SSC JHT Result 2026: एसएससी JHT रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करें

SSC JHT Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT) पेपर 1 परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किया है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अगले चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।

एसएससी JHT परीक्षा का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद से संबंधित पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए किया जाता है। पर-1 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी पेपर-2 (Descriptive Exam) में शामिल होने का अवसर मिलता है।

SSC JHT Paper-1 Result 2026 Download link

उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC JHT रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक

SSC JHT Tier-1 Result 2026: हाइलाइट्स

उम्मीदवार एसएससी JHT Paper-1 एग्जाम से जुड़े अन्य डिटेल्स जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं: