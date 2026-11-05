SSC JHT Result 2026: एसएससी JHT रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करें
SSC JHT Result 2026: एसएससी ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की FRTA लिस्ट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नीचे दिए लिंक से मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC JHT Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT) पेपर 1 परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किया है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अगले चरण के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं।
एसएससी JHT परीक्षा का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद से संबंधित पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए किया जाता है। पर-1 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी पेपर-2 (Descriptive Exam) में शामिल होने का अवसर मिलता है।
SSC JHT Paper-1 Result 2026 Download link
उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC JHT रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
SSC JHT Tier-1 Result 2026: हाइलाइट्स
उम्मीदवार एसएससी JHT Paper-1 एग्जाम से जुड़े अन्य डिटेल्स जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
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विवरण
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जानकारी
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आयोग का नाम
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
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परीक्षा का नाम
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पद का नाम
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जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर
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परीक्षा का चरण
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पेपर-1
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रिजल्ट का वर्ष
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2026
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रिजल्ट का माध्यम
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ऑनलाइन
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रिजल्ट फॉर्मेट
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आधिकारिक वेबसाइट
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ssc.gov.in
SSC JHT Result 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर-1 रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करें:
1. सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए Result सेक्शन पर क्लिक करें।
3. इसके बाद JHT टैब को चुनें।
4. SSC JHT Paper-1 Result 2026 के लिंक को खोजें।
5. रिजल्ट के सामने दिए गए PDF लिंक पर क्लिक करें।
6. स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ खुल जाएगी।
7. अब Ctrl+F की सहायता से अपना रोल नंबर सर्च करें।
8. भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
SSC JHT रिजल्ट 2026 के बाद क्या?
जो कैंडिडेट Paper 1 में क्वालिफाई करते हैं, उन्हें SSC द्वारा जारी अगले स्टेज की डिटेल्स देखनी चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे के स्टेज शामिल हैं, जैसा कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन नोटिस में दिया गया है। कैंडिडेट को Paper 2 शेड्यूल, एडमिट कार्ड और दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए रेगुलर SSC नोटिस चेक करते रहना चाहिए।
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Executive - Editorial
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