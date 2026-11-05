dhanteras 2026 bank holiday: क्या धनतेरस पर बंद रहेंगे बैंक? देखें RBI List

Are Banks Open on Dhanteras 2026: क्या आज6 नवंबर 2026 शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे? रोशनी और खुशियों के महापर्व दीपावली की शुरुआत धनतेरस के पावन पर्व से ही होती है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को है। इस दिन लोग सोने-चांदी, बर्तन और अन्य नई वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। त्योहार के इस माहौल में अक्सर आम जनता और व्यापारियों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या धनतेरस के दिन बैंक बंद रहेंगे या खुले?

यदि इस साल आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है, तो आप यहां से स्पष्ट कर लें कि धनतेरस के दिन बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, धनतेरस के दिन कोई ऑफिशियल नेशनल या राजपत्रित बैंक की छुट्टी नहीं होती है। परंतु, नवंबर के इस त्योहारी हफ्ते में बैंकों की छुट्टियों का पूरा शेड्यूल भी नीचे दिया गया है।