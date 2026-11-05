HCL Apprentice Recruitment 2026: अप्रेंटिस के 171 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन करें

HCL Apprentice Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं और आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए भर्तियां निकाली हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने अप्रेंटिस के 171 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत विभिन्न 19 ट्रेड में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 5 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। HCL Apprentice Recruitment 2026: हाइलाइट्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इस भर्ती के माध्यम से मलांजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट, बालाघाट (मध्य प्रदेश) में ट्रेड अप्रेंटिस के रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर असिस्टेंट (COPA), मैकेनिक डीजल, सर्वेयर सहित विभिन्न ट्रेड शामिल हैं। विवरण जानकारी भर्ती संस्था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पद का नाम ट्रेड अप्रेंटिस कुल पद 171 आवेदन शुरू 5 नवंबर 2026 अंतिम तिथि 24 नवंबर 2026 आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कार्यस्थल बालाघाट, मध्य प्रदेश

ऑनलाइन आवेदन संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से शुरू हो गए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है। HCL अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2026 आवेदन लिंक शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती में ट्रेड के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। कुछ पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है, जबकि अधिकांश तकनीकी ट्रेड के लिए 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। आईटीआई किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। आयु सीमा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।