RRC NWR Level 1 Result 2026: आरआरसी जयपुर लेवल 1 रिजल्ट जारी, डीवी के लिए 1375 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट
RRC NWR Level 1 Result 2026: आरआरसी लेवल 1 CEN 08/2024 डीवी और चिकित्सा जांच परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। उम्मीदवार चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
RRC NWR Level 1 Result 2026: भारतीय रेल ने केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 08/2024 के अंतर्गत डीवी और चिकित्सा जांच परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न चरणों में आयोजित की सीबीटी परीक्षा का रिजल्ट 1 जुलाई को जारी किया था। परीक्षा के आधार पर कुल 2373 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पीईटी परीक्षा 29 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित की गई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीबीटी के आधार पर PwBD, ExSM, CCAA उम्मीदवारों को पीईटी में सफल घोषित किया। बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है।
RRC Jaipur NWR Level 1 Result 2026: रिजल्ट जारी
जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर पीडीएफ लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। रेलवे ने कुल 1375 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया है।
RRC NWR Level 1 Result 2026 Download link
चयनित उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से अपनी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें सिलेक्ट किए गए उम्मीदवारों के Roll.no शामिल हैं।
|
आरआरसी लेवल 1 रिजल्ट 2026
RRC Jaipur NWR Level 1 Cut off 2026: कैटेगरी वाइज कट ऑफ
जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी सभी कैटेगरी की कट ऑफ लिस्ट नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं:
|
श्रेणी
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
कट ऑफ
|
81.33333
|
73.76253
|
73.35679
|
--
|
74.36515
|
Ex-SM
|
40.24739
|
30.87274
|
34.42558
|
30.0481
|
49.94564
|
CCAA
|
48.64113
|
48.83045
|
48.82351
|
48.759
|
49.5309
|
MD
|
44.21626
|
--
|
35.72555
|
29.8088
|
--
|
HI
|
40.80593
|
42.49908
|
41.44124
|
40.71524
|
41.10338
|
VI
|
71.93105
|
59.89181
|
67.12504
|
59.01877
|
61.86618
|
LD
|
56.62833
|
58.06067
|
60.75461
|
56.43204
|
--
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए डीवी और मेडिकल टेस्ट का आयोजन 15 से 20 दिन बाद किए जाने की संभावना है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि डीवी के लिए ई कॉल लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.