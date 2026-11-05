CIL MT Result 2026: कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिजल्ट जल्द जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

CIL MT Result 2026: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का रिजल्ट जारी करेगा। इसकी परीक्षा 24 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। कोल इंडिया इस भर्ती एग्जाम के माध्यम से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के कुल 660 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

सीआईएल एमटी की सीबीटी एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Coal India MT Result 2026 Download Link

कोल इंडिया लिमिटेड एमटी का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। लिंक नीचे टेबल में भी मिल जाएगा। रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।