CIL MT Result 2026: कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिजल्ट जल्द जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
CIL MT Result 2026: कोल इंडिया जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैनेजमेंट ट्रेनी की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी करेगा। इसका सीबीटी एग्जाम 24 अगस्त 2026 को हुआ था। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
CIL MT Result 2026: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) का रिजल्ट जारी करेगा। इसकी परीक्षा 24 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। कोल इंडिया इस भर्ती एग्जाम के माध्यम से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के कुल 660 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
सीआईएल एमटी की सीबीटी एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Coal India MT Result 2026 Download Link
कोल इंडिया लिमिटेड एमटी का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। लिंक नीचे टेबल में भी मिल जाएगा। रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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कोल इंडिया एमटी मेरिट लिस्ट PDF 2026 डाउनलोड लिंक
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जल्द जारी
Coal India MT Result 2026 - हाइलाइट्स
कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें। एग्जाम की आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 अगस्त 2026 को जारी की गई थी। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की डेडलाइन 03 सितंबर 2026 थी। बाकी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)
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पद का नाम
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मैनेजमेंट ट्रेनी (MT)
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विज्ञापन संख्या
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03/2026
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परीक्षा की डेट
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24 अगस्त 2026
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आसंर-की जारी होने की तिथि
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30 अगस्त 2026
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आपत्ति दर्ज डेडलाइन डेट
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03 सितंबर 2026
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रिजल्ट
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जल्द
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ऑफिशियल वेबसाइट
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coalindia.in
Coal India MT Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर जाएं।
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होम पेज पर What’s New सेक्शन देेखें।
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Coal India MT Result 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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रिजल्ट की PDF कंप्यूटर पर खुल जाएगी।
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रिजल्ट डाउनलोड कर लें।
Coal India MT Result 2026: Check Expected Release Date, Previous Year Trends and Other Details
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.