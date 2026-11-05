Indian Bank Apprentice Vacancy 2026: इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के 1500 रिक्त पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें Apply
Indian Bank Apprentice Recruitment 2026: इंडियन बैंक ने 04 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्रेंटिस के कुल 1500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 05 नवंबर से 25 नवंबर 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Indian Bank Apprentice Recruitment 2026: इंडियन बैंक ने दिनांक 04 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.bank.in पर अप्रेंटिस के कुल 1500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 05 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केनरा बैंक अप्रेंटिस के लिए अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अप्रेंटिस के पद पर चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को प्रति माह 16,000 रुपये दिए जाएंगे।
Indian Bank Apprentice Recruitment 2026 Apply Online
इंडियन बैंक अप्रेंटिस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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केनरा बैंक अप्रेंटिस 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक
Indian Bank Apprentice Recruitment 2026 Notification - हाइलाइट्स
इंडियन बैंक अप्रेंटिस पदों के सलेक्शन में ऑनलाइन टेस्ट और लोकल भाषा टेस्ट शामिल है। उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अप्रेंटिस कोई पद नहीं है, जो नौकरी की गारंटी प्रदान करता हो। यह एक ट्रेनिंग पीरियड है, जो एक साल तक के लिए होता है। भर्ती की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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इंडियन बैंक
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पद का नाम
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अप्रेंटिस
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रिक्त पदों की संख्या
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1500
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चयन के चरण
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ऑनलाइन टेस्ट और लोकल भाषा टेस्ट
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नोटिफिकेशन
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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05 नवंबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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25 नवंबर 2026
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ऑफिशियव वेबसाइट
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indianbank.bank.in
Indian Bank Apprentice Recruitment 2026 Eligibility Criteria
इंडियन बैंक अप्रेंटिस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है। पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच रखी गई है। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी।
नोट - शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन फीस और वैकेंसी की डिटेल्स के लिए ऊपर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।
Indian Bank Apprentice Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इंडियन बैंक अप्रेंटिस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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सबसे पहले इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.bank.in पर जाएं।
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होम पेज पर सबसे नीचे Quick Access में Careers पर क्लिक करें।
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Indian Bank Apprentice Recruitment 2026 पर क्लिक करें।
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Click here to Apply Online पर क्लिक करें।
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आवेदन फॉर्म भरें।
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एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
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आवेदन फीस भरें।
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स को चेक करें।
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सबमिट पर क्लिक करें।
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ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.