Indian Bank Apprentice Vacancy 2026: इंडियन बैंक में अप्रेंटिस के 1500 रिक्त पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें Apply

Indian Bank Apprentice Recruitment 2026: इंडियन बैंक ने दिनांक 04 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.bank.in पर अप्रेंटिस के कुल 1500 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 05 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केनरा बैंक अप्रेंटिस के लिए अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अप्रेंटिस के पद पर चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को प्रति माह 16,000 रुपये दिए जाएंगे।

Indian Bank Apprentice Recruitment 2026 Apply Online

इंडियन बैंक अप्रेंटिस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।