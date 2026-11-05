UP School Holiday 2026: त्योहारी सीजन में छात्रों को मिलेगा पढ़ाई से ब्रेक, यहां देखें Full List

UP School Holiday November 2026: उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए नवंबर 2026 का महीना बेहद मजेदार रहने वाला है। साल के इस ग्यारहवें महीने में एक के बाद एक कई बड़े और प्रसिद्ध त्योहार आ रहे हैं, जिनके कारण स्कूलों में सभी क्लासेस की छुट्टियों का नोटिस जारी किया जा रहा है। दीपावली 2026 के शुरू होने वाला यह त्योहारी सिलसिला गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ महापर्व और गुरु नानक जयंती तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद (UP Basic Education Council) द्वारा जारी छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, छात्रों को इन तमाम महत्वपूर्ण पर्वों पर छुट्टियों का लाभ मिलेगा। नवंबर 2026 के दौरान यूपी के स्कूलों में किस-किस डेट को छुट्टी जारी की गई है। साथ ही, सभी छात्र यहां से जानें सभी क्लासेस की कुल कितने दिनों तक छुट्टी रहेगी। Uttar Pradesh School Holiday List: नवंबर 2026 की छुट्टियों की मुख्य टेबल

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के ऑफिशियल कैलेंडर के अनुसार नवंबर 2026 में त्योहारों और रविवार के अंदर मिलने वाली छुट्टी की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें। पर्व / अवसर निर्धारित डेट्स / एक्सपेक्टेड दिन दीपावली / नरक चतुर्दशी 08 नवंबर 2026 रविवार गोवर्धन पूजा 09 नवंबर 2026 सोमवार भैया दूज / चित्रगुप्त जयंती 11 नवंबर 2026 बुधवार छठ पूजा 15 नवंबर 2026 रविवार वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस (वैकल्पिक) 16 नवंबर 2026 सोमवार गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर 2026 मंगलवार साप्ताहिक रविवार अवकाश 01, 08, 15, 22, 29 नवंबर 2026 प्रत्येक रविवार त्योहारों के अनुसार छुट्टियों का विस्तृत विवरण 1. दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की छुट्टी रोशनी के महापर्व दीपावली के अवसर पर इस बार 8 नवंबर को रविवार का दिन है। इसके अगले दिन यानी 9 नवंबर (सोमवार) को गोवर्धन पूजा की छुट्टी निर्धारित किया गया है। हालांकि 10 नवंबर को स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद 11 नवंबर (बुधवार) को भैया दूज और चित्रगुप्त जयंती के उपलक्ष्य में स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इस प्रकार छात्रों को त्योहारी हफ्ते में रुक-रुक कर बेहतरीन छुट्टियां मिल रही हैं।