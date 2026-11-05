UP Anganwadi Bharti 2026: यूपी आंगनवाड़ी के 60,000 से अधिक पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, यहां से फौरन करें Apply
UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 08 अक्टूबर 2026 को यूपी आंगनवाड़ी के 60,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जिलेवार अलग-अलग है।
UP Anganwadi Bharti 2026 Recruitment: उत्तर प्रदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी (उत्तर प्रदेश सरकार) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर दिनांक 08 अक्टूबर 2026 को यूपी आंगनवाड़ी के 60,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जिलेवार अलग-अलग है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
यूपी आंगनवाड़ी पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं।
UP Anganwadi Bharti 2026 Online Apply Date
यूपी आंगनवाड़ी के 60,000 से अधिक पदों के लिए जिले वाइज आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं देनी होेगी।
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यूपी आंगनवाड़ी ऑनलाइन आवेदन 2026 डायरेक्ट लिंक
UP Anganwadi Bharti 2026 Notification PDF
यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। नोटिफिकेशन की PDF जिलेवार अलग-अलग है। आप नीचे दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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जिले का नाम
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पद
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अंतिम तिथि
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नोटिफिकेशन PDF
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हरदोई (वर्कर)
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315
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26 नवंबर 2026
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बलिया (वर्कर)
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242
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26 नवंबर 2026
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बदायुं (वर्कर)
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391
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24 नवंबर 2026
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कासगंज (वर्कर)
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208
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14 नवंबर 2026
UP Anganwadi Bharti 2026 - हाइलाइट्स
यूपी आंगनवाड़ी में करियर बनाने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अंतिम तिथि और टेक्निक ग्लिच से बचने के लिए समय रहते आवेदन फॉर्म भर लें। अभ्यर्थियों को नीचे दी गई टेबल से ध्यान देखने की सलाह दी जाती है। टेबल में अहम डिटेल्स दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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उत्तर प्रदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी (उत्तर प्रदेश सरकार)
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पद का नाम
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यूपी आंगनवाड़ी
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रिक्त पद
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60,000 से अधिक
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ऑनलाइन आवेदन की तिथि
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08 अक्टूबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि
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जिले के अनुसार
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ऑफिशियल वेबसाइट
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upanganwadibharti.in
How to Apply UP Anganwadi Bharti Recruitment 2026
यूपी आंगनवाड़ी पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले यूपी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और Apply Online पर क्लिक करें।
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आवेदन फॉर्म भरें।
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एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
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आवेदन फीस भरें।
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई डिटेल्स को चेक करें।
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सबमिट पर क्लिक करें।
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ऑनलाइन आवेदन का एक प्रिंट भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.