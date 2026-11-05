UP Anganwadi Bharti 2026: यूपी आंगनवाड़ी के 60,000 से अधिक पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, यहां से फौरन करें Apply

UP Anganwadi Bharti 2026 Recruitment: उत्तर प्रदेश जिला कार्यक्रम अधिकारी (उत्तर प्रदेश सरकार) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर दिनांक 08 अक्टूबर 2026 को यूपी आंगनवाड़ी के 60,000 से अधिक रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जिलेवार अलग-अलग है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

यूपी आंगनवाड़ी पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं।

UP Anganwadi Bharti 2026 Online Apply Date

यूपी आंगनवाड़ी के 60,000 से अधिक पदों के लिए जिले वाइज आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं देनी होेगी।