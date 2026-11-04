RSSB Women Supervisor Result 2026: राजस्थान महिला पर्यवेक्षक परिणाम rssb.rajasthan.gov.in घोषित, मेरिट लिस्ट PDF

RSSB Women Supervisor Result 2026: राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 4 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर किया गया है। इस भर्ती के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग में कुल 72 पदों को भरा जाएगा। परीक्षा में शामिल हुई महिला उम्मीदवार अपने परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट और चयन स्थिति चेक कर सकती हैं। अधिसूचना के अनुसार, 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प, गोले को उम्मीदवारों द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 174 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। Rajasthan Women Supervisor Scorecard 2026 Download link (6 Nov) राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का स्कोरकार्ड आज 6 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। इसी के साथ RSSB ने फाइनल आसंर की भी जारी कर दी है। उम्मीदवार अपनी मार्कशीट चेक करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

महिला सुपरवाइजर मार्कशीट 2026 डाउनलोड लिंक RSSB Women Supervisor Result 2026: हाइलाइट्स राजस्थान महिला सुपरवाइज परिणाम 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं: विवरण (Description) महत्वपूर्ण जानकारी एवं तिथियां (Details & Dates) भर्ती बोर्ड (Recruitment Board) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) विभाग (Department) महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा का नाम (Exam Name) महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 पद का नाम (Post Name) महिला पर्यवेक्षक (Women Supervisor) विज्ञापन संख्या (Advt. No.) 02/2026 कुल पद (Total Vacancies) 72 पद परीक्षा तिथि (Exam Date) 24 जुलाई 2026 उत्तर कुंजी जारी तिथि (Answer Key Date) 7 सितंबर 2026 परिणाम की स्थिति (Result Status) जारी (मेरिट लिस्ट PDF सहित) अगला चरण (Next Stage) दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) rssb.rajasthan.gov.in

राजस्थान महिला पर्यवेक्षक रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक (Link Active) राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई 2026 को किया गया था। परीक्षा के बाद 7 सितंबर 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को प्रश्नों और उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया था। अब उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम और मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं। बोर्ड द्वारा रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए गए हैं। मेरिट लिस्ट पीडीएफ लिंक महिला पर्यवेक्षक प्रोविजनल (NTSP) मेरिट लिस्ट डाउनलोड लिंक महिला पर्यवेक्षक प्रोविजनल (TSP) मेरिट लिस्ट डाउनलोड लिंक महिला पर्यवेक्षक मेरिट वाइज रिजल्ट, कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट डाउनलोड लिंक Rajasthan M ahila Paryavekshak Cut Off Marks उम्मीदवार अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र महिला पर्यवेक्षक की कट ऑफ कैटेगरी वाइज नीचे टेबल में देख सकते हैं:

गैर अनुसूचित क्षेत्र - अनुसूचित क्षेत्र -

RSSB Women Supervisor Merit List 2026 में क्या है? महिला पर्यवेक्षक की मेरिट लिस्ट PDF में चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के Roll no, Father Name, Mother name और Marks दिए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड द्वारा कटऑफ अंक और अन्य आवश्यक जानकारी भी शामिल है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर ध्यान से चेक करें। फॉर्मूला - Rajasthan Mahila Supervisor Result 2026 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर अपना रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं: 1. सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. होमपेज पर दिए गए Results सेक्शन पर क्लिक करें। 3. यहां Supervisor Women Recruitment 2026 के रिजल्ट लिंक को खोजें। 4. संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। 5. मेरिट लिस्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी। 6. PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें।