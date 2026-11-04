[Link Active] SSC CGL Answer Key 2026: एसएससी सीजीएल टियर 1 आंसर की ssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF

SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर 1 परीक्षा 2026 की आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 के दौरान देशभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर प्रोविजनल आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड कर सक सकते हैं। उत्तर कुंजी जारी होने के साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की विंडो भी ओपन कर दी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उसके उत्तर को लेकर कोई आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय सीमा के अंदर तय शुल्क का भुगतान करके अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

SSC CGL Answer Key 2026 Download Link

एसएससी सीजीएल टियर-1 आंसर की 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।