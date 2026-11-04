CAT 2026: कैट एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड जारी होने की डेट हुई पोस्टपोन, नई डेट क्या हैं?

CAT 2026 Admit Card: देश के टॉप प्रबंधन संस्थानों (IIMs) में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले देश के सबसे बड़े एमबीए एंट्रेंस एग्जाम CAT 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आईआईएम ने अभी यानी 4 नवंबर 2026 एक नई अपडेट्स जारी की है, जिसमें रजिस्टर्ड छात्रों के एडमिट कार्ड जारी करने की डेट को पोस्टपोन कर दिया है।

छात्र अपने कैट यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर 6 नवंबर से 29 नवंबर 2026 के बीच अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम का आयोजन पहले से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 29 नवंबर 2026 (रविवार) को ही तीन शिफ्ट्स में आयोजित किया जाएगा।

CAT 2026 इंपॉर्टेंट डेट्स और मुख्य विवरण

CAT 2026 एग्जाम के एडमिट कार्ड से जुड़ी नई ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।