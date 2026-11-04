UKSSSC Group C Exam 2026 Postponed: उत्तराखंड ग्रुप सी परीक्षा स्थगित, यहां देखें ऑफिशियल नोटिस

UKSSSC Group C Exam 2026 Postponed: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने दिनांक 04 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर ग्रुप-सी उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और रजिस्ट्रार क्लर्क की लिखित परीक्षा स्थगित का नोटिस 2026 जारी कर दिया है, जो 15 नवंबर 2026 को राज्य के अलग-अलग निर्धारित एग्जाम सेंटर पर आयोजित होनी थी। आयोग इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या 80/UKSSSC/2026 के तहत कुल 553 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में लिखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप), स्किल टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट (जहां लागू हो), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है।

UKSSSC Group C Exam 2026 - हाइलाइट्स

उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और रजिस्ट्रार क्लर्क की भर्ती का नोटिफिकेशन 31 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 08 सितंबर 2026 से 07 अक्टूबर 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।