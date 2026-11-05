RRB Isolated Category Recruitment 2026 Notification: रेलवे में 191 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, यहां से करें Apply

RRB Isolated Category Recruitment 2026: रेलवे मंत्रालय के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर 05 नवंबर 2026 को विज्ञापन संख्या सीईएन 09/2026 के तहत आईसोलेटिड कैटेगरी के कुल 191 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। ये भर्तियां सेंट्रल-लाइज्ड रोजगार अधिसूचना संख्या (सीईएन) के तहत जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (हिंदी), लैब असिस्टेंट ग्रेड III, स्टाफ व वेलफेयर इंस्पेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ लॉ असिस्टेंट, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) के पदों पर की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 05 नवंबर 2026 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 04 दिसंबर 2026 है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

RRB Isolated Category Recruitment 2026 Apply Online

आरआरबी में 191 रिक्त पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं।