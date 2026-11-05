UP Primary Teacher (Super TET) Correction Form 2026: यूपी सुपर टीईटी के लिए 7 नवंबर तक भरें करेक्शन फॉर्म

UPESSC Super TET Correction Form 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) प्राइमरी टीचर करेक्शन फॉर्म की विंडो बंद करने जा रहा है। आयोग के नए नोटिस के अनुसार, निर्धारित नई शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर सहायक अध्यापक (विज्ञापन संख्या 05/2026) पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 7 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

UP Super TET Correction Form 2026: हाइलाइट्स

यूपी सुपर टीईटी भर्ती 2026 के तहत कुल 12,405 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें प्राथमिक शिक्षक (URBAN) के 11,508 पद और संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के 897 पद शामिल हैं। भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 05/2026 जारी किया गया है।

हालिया अपडेट के अनुसार, आयोग ने संबद्ध प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए दो अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं को मान्यता दी है। इनमें आरसीआई से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन) और चार वर्षीय बीएलएड (B.El.Ed.) शामिल हैं। इन योग्यताओं के आधार पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।