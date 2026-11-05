BPSC DSO Result 2026: बिहार जिला खेल अधिकारी का परिणाम bpsc.bihar.gov.in घोषित, पीडीएफ डाउनलोड करें
BPSC DSO Result 2026: बिहार जिला खेल अधिकारी का परिणाम बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी किया है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार, नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
BPSC DSO Result 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) जिला खेल अधिकारी परिणाम घोषित किया है। आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जनवरी में किया था। जिसमें कुल 304 उम्मीदवार शामिल हुए थे।
आयोग ने 4 नवंबर 2026 को परिणाम जारी किया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
BPSC DSO Result 2026 Download link
इस भर्ती के तहत कुल 33 पदों पर नियुक्ति की जानी है। लिखित परीक्षा में शामिल 304 अभ्यर्थियों में से कुल 75 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है।
BPSC DSO Result 2026 Highlights
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 90/2025 के अंतर्गत खेल विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। लिखित परीक्षा का आयोजन 29 और 30 जनवरी 2026 को किया गया था। अब आयोग ने सफल अभ्यर्थियों की Roll no. wise लिस्ट जारी कर दी है।
|
विवरण
|
जानकारी
|
आयोग
|
बिहार लोक सेवा आयोग
|
भर्ती का नाम
|
जिला खेल अधिकारी भर्ती 2025
|
विज्ञापन संख्या
|
90/2025
|
कुल पद
|
33
|
परीक्षा तिथि
|
29-30 जनवरी 2026
|
रिजल्ट जारी
|
4 नवंबर 2026 (जारी)
|
कुल शामिल अभ्यर्थी
|
304
|
इंटरव्यू के लिए सफल
|
75
|
रिजल्ट का माध्यम
|
पीडीएफ
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
bpsc.bihar.gov.in
BPSC DSO Result 2026: कैटेगरी वाइज सफल उम्मीदवार
आयोग द्वारा जारी परिणाम के अनुसार, कुल 75 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें कैटेगरी वाइज उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है:
|
कैटेगरी
|
सफल उम्मीदवार
|
सामान्य (UR)
|
37
|
EWS
|
6
|
SC
|
4
|
ST
|
3
|
EBC
|
15
|
BC
|
10
|
कुल
|
75
BPSC DSO Result 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।
1. सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर लेटेस्ट अपडेट या रिजल्ट सेक्शन खोलें।
3. BPSC District Sports Officer Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
4. इसके बाद रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
5. अब Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर सर्च करें।
6. यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो आप इंटरव्यू के लिए योग्य हैं।
7. भविष्य के लिए रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
BPSC DSO Interview 2026 कब होगा?
लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए 75 उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू में शामिल होना होगा। हालांकि, बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी इंटरव्यू की तारीख और कार्यक्रम जारी नहीं किया है। आयोग इसके संबंध में अलग से नोटिस जारी करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, खेल उपलब्धियों से संबंधित प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
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Executive - Editorial
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