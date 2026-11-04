RSSB Computer Instructor Cut Off 2026: राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RSSB Computer Instructor Cut Off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर दिनांक 04 अक्टूबर 2026 को राजस्थान सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) परीक्षा के रिजल्ट के साथ कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 22 अगस्त और 23 अगस्त 2026को आयोजित की गई थी। आरएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 3951के 72 रिक्त पदों को भरना चाहता है। राजस्थान सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरके एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जनरल, ओबीसी (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की जिलेवार कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। RSSB Computer Instructor Cut Off 2026 डाउनलोड लिंक राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी कट-ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। सलेक्टिड कैंडिडेट्स को सलेक्शन के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कैटेगरी वाइज कट ऑफ 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें RSSB Computer Instructor Marks 2026 आरएसएसबी सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के कट-ऑफ मार्क्स डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। कट-ऑफ मार्क्स PDF आरएसएसबी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कट-ऑफ 2026 क्लिक करें आरएसएसबी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कट-ऑफ 2026 क्लिक करें Rajasthan Computer Instructor Cut Off 2026 - हाइलाइट्स आरएसएसबी सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरकैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर तैयार किए गए हैं। उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि कट-ऑफ लिस्ट को फाइनल सलेक्शन नहीं माना जाना चाहिए। कट-ऑफ लिस्ट सलेक्शन के अगले प्रोसेस अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को दर्शाती है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।

विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद का नाम राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा का नाम आरएसएसबी सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा 2026 परीक्षा की तिथि 22 अगस्त और 23 अगस्त 2026 रिजल्ट व कट-ऑफ की जारी होने की तिथि 04 नवंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in RSSB Computer Instructor Cut Off 2026 को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरपरीक्षा की कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 जारी कर दी है। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कट-ऑफ कई फैक्टर्स के आधार पर आधारित है। नीचे कुछ फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल - राजस्थान सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा कट-ऑफ लिस्ट परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करती है। प्रश्न पत्र जितना कठिन होगा, कट-ऑफ उतनी ही कम होगी, और प्रश्न पत्र जितना आसान होगा, कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी।