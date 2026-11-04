Rajasthan Basic Computer Instructor Result 2026: राजस्थान सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रिजल्ट जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Rajasthan Basic Computer Instructor Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने दिनांक 04 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (SCI) और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर (BCI) सीधी भर्ती 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 22 अगस्त और 23 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी। आरएसएसबी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस एग्जाम में पास होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

RSSB Computer Instructor Result 2026 डाउनलोड लिंक

राजस्थान सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से मेरिट की लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।