Haryana Police SPO Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस एसपीओ पद के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से फौरन करें Apply

Haryana Police SPO Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस टेलीकम्युनिकेशन विंग, पंचकुला और गुरुग्राम पुलिस कमिशनरेट विभाग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट haryanapolice.gov.in पर दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को आरओ संख्या 1084/11/5467/2027/50179/19/7 के तहत स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के कुल 205 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। गुरुग्राम के लिए आवेदन फॉर्म 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे। टेलीकॉम विंग के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि कल है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे।

Haryana Police SPO Recruitment 2026 आवेदन फॉर्म

हरियाणा पुलिस एसपीओ पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। पदों के लिए आवेदन फॉर्म ऑफलाइन मोड में जिला पुलिस कंट्रोल रूम में जमा किए जाएंगे।