Haryana Police SPO Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस एसपीओ पद के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से फौरन करें Apply
Haryana Police SPO Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के कुल 205 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था और कल इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है।
Haryana Police SPO Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस टेलीकम्युनिकेशन विंग, पंचकुला और गुरुग्राम पुलिस कमिशनरेट विभाग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट haryanapolice.gov.in पर दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को आरओ संख्या 1084/11/5467/2027/50179/19/7 के तहत स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के कुल 205 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। गुरुग्राम के लिए आवेदन फॉर्म 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 के बीच स्वीकार किए गए थे। टेलीकॉम विंग के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि कल है। अंतिम तिथि के बाद आवेदन फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे।
Haryana Police SPO Recruitment 2026 आवेदन फॉर्म
हरियाणा पुलिस एसपीओ पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं। पदों के लिए आवेदन फॉर्म ऑफलाइन मोड में जिला पुलिस कंट्रोल रूम में जमा किए जाएंगे।
Haryana Police SPO Recruitment 2026 - हाइलाइट्स
यूपी पीआरटी असिस्टेंट टीचर के पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को अनुमानित वेतन 20,000 रुपये दिए जाते हैं। इन पदों के सलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षा शामिल है। बाकी हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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हरियाणा पुलिस
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विभाग का नाम
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पुलिस टेलीकम्युनिकेशन विंग, पंचकुला और गुरुग्राम पुलिस कमिशनरेट
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पद का नाम
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स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO)
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विज्ञापन संख्या
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टेलीकॉम विंग: प्रेस रिलीज (सेक्शन 21, हरियाणा पुलिस एक्ट 2007); ग्ररुग्राम: आर संख्या 1084/11/5467/2027/50179/19/7
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रिक्त पद
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203 (टेलीकॉम विंग - 170 + गुरुग्राम - 33)
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नोटिफिकेशन
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जारी
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ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
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19 अक्टूबर 2026
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ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
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05 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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haryanapolice.gov.in
Haryana Police SPO Recruitment 2026 Eligibility Criteria
हरियाणा पुलिस एसपीओ पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए 12वीं पास + आर्म्ड फोर्स/सीएपीएफ (कम से कम 5 साल की सर्विस) के पूर्व सैनिक या एसएसआईएसएफ/एचएपी के पूर्व कांस्टेबल होना अनिवार्य है। सिग्नल कॉर्प या टेलीकॉम में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.