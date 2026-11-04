[OUT] Rajasthan Mahila Supervisor Cut Off 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Rajasthan Mahila Supervisor Cut Off 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर दिनांक 04 अक्टूबर 2026 को राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा के रिजल्ट के साथ कैटगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 24 जुलाई 2026 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक सिंगल शिफ्ट ऑफलाइन ओएमआर मोड में आयोजित की गई थी। आरएसएसबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से महिला सुपरवाइजर के 72 रिक्त पदों को भरना चाहता है। ये भर्तियां महिला और बाल विकास विभाग में की जाएगी। राजस्थान महिला सुपरवाइजर एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जनरल, ओबीसी (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की जिलेवार कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। RSSB Mahila Supervisor Cut Off 2026 डाउनलोड लिंक राजस्थान महिला सुपरवाइजर कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी कट-ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं। सलेक्टिड कैंडिडेट्स को सलेक्शन के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा।

राजस्थान महिला सुपरवाइजर कैटेगरी वाइज कट ऑफ 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें Rajasthan Mahila Supervisor Cut Off 2026 - हाइलाइट्स आरएसएसबी महिला सुपरवाइजर कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स प्रश्न पत्र के डिफिकल्टी लेवल, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर तैयार किए गए हैं। उम्मीदवारों को याद रखना चाहिए कि कट-ऑफ लिस्ट को फाइनल सलेक्शन नहीं माना जाना चाहिए। कट-ऑफ लिस्ट सलेक्शन के अगले प्रोसेस अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को दर्शाती है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद का नाम राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा का नाम राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2026 परीक्षा की तिथि 24 जुलाई 2026 रिजल्ट व कट-ऑफ की जारी होने की तिथि 04 नवंबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in

RSSB Mahila Supervisor Cut Off 2026 को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स आरएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा की कैटेगरी वाइज कट-ऑफ लिस्ट 2026 जारी कर दी है। राजस्थान महिला सुपरवाइजर कट-ऑफ कई फैक्टर्स के आधार पर आधारित है। नीचे कुछ फैक्टर्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। परीक्षा का डिफिकल्टी लेवल - राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा कट-ऑफ लिस्ट परीक्षा के डिफिकल्टी लेवल पर निर्भर करती है। प्रश्न पत्र जितना कठिन होगा, कट-ऑफ उतनी ही कम होगी, और प्रश्न पत्र जितना आसान होगा, कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या - अगर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है, तो इसका मतलब होगा कि कट-ऑफ उतनी ही ज्यादा होगी और उम्मीदवारों की संख्या कम होने से कट-ऑफ भी कम होगी। रिक्तियों की संख्या - रिक्तियों की संख्या हमेशा कट-ऑफ लिस्ट को प्रभावित करती है। रिक्तियों की संख्या कम होने से कट-ऑफ हाई जाती है और रिक्तियों की संख्या ज्यादा होने से कट-ऑफ कम हो जाती है।