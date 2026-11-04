Chhattisgarh School Holidays 2026: नवंबर 2026 में छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कितने दिनों तक रहेगी छुट्टी? छठ और गुरु नानक जयंती तक की देखें पूरी List

Chhattisgarh School Holidays November 2026: त्योहारी सीजन के चलते पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी काफी रौनक है। नवंबर 2026 का महीना छात्रों और पेरेंट्स के लिए छुट्टियों से भरा हुआ है। इस महीने दीपावली से लेकर गोवर्धन पूजा, छठ महापर्व और गुरु नानक जयंती जैसे कई महत्वपूर्ण नेशनल और धार्मिक त्योहार शामिल है। क्या आप जानते है नवंबर के महीने में छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट स्कूल कुल कितने दिनों तक के लिए बंद रहेंगे और किस-किस दिन छुट्टी रहेगी। त्योहार के मजे और पूरे आनंद लेने के साथ-साथ छात्र यहां से जानें की छत्तीसगढ़ के नवंबर 2026 के स्कूल में कब-कब हॉलिडे है। Chhattisgarh School Holidays 2026: नवंबर महीने की छुट्टियों की पूरी टेबल नवंबर 2026 के दौरान छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पर्वों के अनुसार मिलने वाली छुट्टियों की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।

पर्व निर्धारित डेट्स दिनों की संख्या दीपावली छुट्टी 08 नवंबर से 12 नवंबर 2026 5 दिन (लगातार) गोवर्धन पूजा / भाई दूज 09 नवंबर से 10 नवंबर 2026 दीपावली अवकाश में शामिल छठ पूजा विशेष छुट्टी 15 नवंबर से 16 नवंबर 2026 2 दिन गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर 2026 1 दिन रविवार के साप्ताहिक अवकाश 01, 08, 15, 22, 29 नवंबर 2026 5 दिन त्योहारों के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद रहने का डिटेल्ड शेड्यूल 1. दीपावली और गोवर्धन पूजा की लंबी छुट्टियां दीपावली का पावन पर्व रोशनी, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इस दौरान बच्चों को पारंपरिक रूप से दीपावली, गोवर्धन पूजा (अन्नकूट) और भाई दूज के अवसर पर लगभग 5 दिनों का निरंतर छुट्टी मिलती है, ताकि छात्र अपने परिवार के साथ मिलकर इन त्योहारों का आनंद ले सकें। 2. लोक आस्था के महापर्व 'छठ पूजा' पर छुट्टी