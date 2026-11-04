UP Board 12th Syllabus 2026-27 Out: यूपी बोर्ड ने जारी किया 12वीं का नया सिलेबस, यहां से डाउनलोड करें Subject-Wise PDF
UP Board 12th Syllabus 2026-27 Out: यूपी बोर्ड ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए 12वीं कक्षा का नया और अपडेटेड सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर दिया है। छात्र बिना किसी देरी के अपने सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट-वाइज पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
UPMSP Class 12 Syllabus 2026-27: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) के सभी सब्जेक्ट का नया सिलेब्स (Syllabus) ऑफिशियल तौर पर जारी कर दिया गया है। जो छात्र आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे है, वे अब बिना किसी देरी के बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने-अपने सब्जेक्ट्स की अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।
नया सिलेब्स छात्रों को एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम और चैप्टर्स का भार (Weightage) को समझने में मदद करेगा। यूपी बोर्ड 12वीं के बोर्ड एग्जाम 2027 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां यूपी बोर्ड सिलेबस 2026-27 की पूरी जानकारी, PDF डाउनलोड लिंक और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं।
UP Board 12th Syllabus 2026-27
UP Board Class 12 Syllabus 2026-27 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
|
बोर्ड का नाम
|
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)
|
शैक्षणिक सेशन
|
2026 - 2027
|
कक्षा
|
12वीं (Intermediate)
|
जारी किए गए डिटेल्स
|
सभी संकायों (विज्ञान, कला, वाणिज्य) का विषयवार नया सिलेबस
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in
|
डॉक्यूमेंट्स का प्रारूप
|
पीडीएफ (PDF Format)
UP Board Class 12 Syllabus 2026-27
सभी सब्जेक्ट के सिलेब्स की PDF को डाउनलोड करने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
101 - Hindi
|
117 - English
|
128 - History
|
129 - Geography
|
130 - Civics
|
यहां क्लिक करें
|
131 - Maths
|
यहां क्लिक करें
|
136 - Economics
|
यहां क्लिक करें
|
142 - Sociology
|
यहां क्लिक करें
|
151 - Physics
|
152 - Chemistry
|
यहां क्लिक करें
|
153 - Biology
|
यहां क्लिक करें
|
156 - Accountancy
|
यहां क्लिक करें
|
157 - Business Studies
|
यहां क्लिक करें
|
173 - Sports & Physical Education
|
यहां क्लिक करें
नया सिलेबस डाउनलोड करने के स्टेप्स प्रक्रिया
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके का पालन करके UPMSP की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं:
- यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in खोलें।
- होमपेज पर बाईं ओर या मेनू बार में दिए गए 'सिलेब्स' ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद सेशन 2026-27 के लिए Class 12 का सेलेक्ट करें।
- आपके सामने सभी सब्जेक्ट जैसे- भौतिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास आदि की लिस्ट आ जाएगी।
- अपने संबंधित सब्जेक्ट के सामने दिए गए 'Download' बटन पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल को अपने डिवाइस में सुरक्षित कर लें।
यहां भी पढ़े: Class 10 Date Sheet 2027 cbse board द्वारा जानें कब जारी की जाएगी?
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.