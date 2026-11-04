RBI Office Attendant Scorecard 2026 (OUT): आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट स्कोरकार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

RBI Office Attendant Score Card 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 04 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका रिजल्ट 23 जून 2026 को जारी किया गया था और परीक्षा 28 फरवरी 2026 और 01 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। आरबीआई इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 572 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में ऑनलाइन परीक्षा और भाषा टेस्ट शामिल है।

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में शामिल कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

RBI Office Attendant Score Card 2026 डाउनलोड लिंक

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए लिंक से भी स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड की जा सकती है।