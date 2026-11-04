RBI Office Attendant Scorecard 2026 (OUT): आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट स्कोरकार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
RBI Office Attendant Score Card 2026: आरबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका रिजल्ट 23 जून 2026 को जारी किया गया था और परीक्षा 28 फरवरी 2026 और 01 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में शामिल कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
RBI Office Attendant Score Card 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 04 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका रिजल्ट 23 जून 2026 को जारी किया गया था और परीक्षा 28 फरवरी 2026 और 01 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। आरबीआई इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 572 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में ऑनलाइन परीक्षा और भाषा टेस्ट शामिल है।
आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में शामिल कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
RBI Office Attendant Score Card 2026 डाउनलोड लिंक
आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए लिंक से भी स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड की जा सकती है।
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आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
RBI Office Attendant Score Card 2026 Release Date - हाइलाइट्स
कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को भाषा के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)
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पद का नाम
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ऑफिस अटेंडेंट
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रिक्त पद
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572
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परीक्षा की तिथि
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28 फरवरी 2026 और 01 मार्च 2026
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रिजल्ट की तिथि
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23 जून 2026
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स्कोरकार्ड जारी होने की तिथि
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04 नवंब
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rbi.org.in
RBI Office Attendant Score Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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अब RBI Office Attendant Score Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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स्कोरकार्ड की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
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PDF डाउनलोड कर लें।
RBI Office Attendant Cut Off 2026
आरबीआई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कोरकार्ड के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट्स कट-ऑफ लिस्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
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आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट कट-ऑफ 2026 डाउनलोड लिंक
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.