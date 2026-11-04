SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026 Out: एसएससी सीजीएल टियर 1 आंसर की जारी, 7 नवंबर कर दर्ज कराएं ऑब्जेक्शन
SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026: एसएससी द्वारा सीजीएल टियर 1 आंसर की आज 4 अक्टूबर को जारी कर दी गई है। सीबीटी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार, नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करें।
SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा CGL 2026 में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों को टियर 1 आंसर की जारी कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026 तक किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रश्नों के उत्तर और संभावित अंकों की जांच करने के लिए आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026 Download link
आंसर की खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी Response Sheet और Provisional Answer Key डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे Registration no. और Password दर्ज करना होगा।
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एसएससी सीजीएल टियर 1 आंसर की 2026
SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026: हाइलाइट्स
एसएससी की ओर से सीजीएल टियर 1 की आंसर की 4 नवंबर, 2026 को जारी की गई है। उम्मीदवार अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिए टेबल को देख सकते हैं:
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विवरण
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जानकारी
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आयोग का नाम
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
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परीक्षा का नाम
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SSC CGL 2026
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परीक्षा का चरण
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टियर 1
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परीक्षा तिथि
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30 सितंबर से 30 अक्टूबर 2026
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आंसर की जारी होने की तिथि
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4 नवंबर, 2026
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रिस्पॉन्स शीट
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डाउनलोड करें
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आपत्ति प्रक्रिया
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4 नवंबर से 7 नवंबर, 2026
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आधिकारिक वेबसाइट
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ssc.gov.in
SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए सिंपल स्टेप को फॉलो करें:
1. सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
2. होम पेज पर Answer Key सेक्शन पर क्लिक करें।
3. SSC CGL Tier 1 Answer Key 2026 से संबंधित लिंक खोलें।
4. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
5. लॉगिन करने के बाद अपनी Response Sheet और Answer Key स्क्रीन पर देखें।
6. आंसर की डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
आंसर की पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?
एसएससी द्वारा जारी की जाने वाली प्रोविजनल आंसर की में यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर पर संदेह है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है।
इसके लिए उम्मीदवार को संबंधित प्रश्न का विवरण, अपना पक्ष और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आपत्ति दर्ज करने के लिए आयोग द्वारा 50 रुपये निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। शुल्क और आपत्ति की अंतिम तिथि की जानकारी आधिकारिक नोटिस में दी गई है।
SSC CGL Tier 1 Answer Key से संभावित अंक कैसे निकालें
उम्मीदवार अपनी रिस्पॉन्स शीट का मिलान आधिकारिक उत्तर कुंजी से करके संभावित स्कोर की गणना कर सकते हैं। टियर 1 परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है।
Executive - Editorial
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Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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