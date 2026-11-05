[OUT] PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026: पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026: पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) ने 05 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट pgimer.edu.in पर नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका सीबीटी एग्जाम 18 नवंबर 2026 को होगा। पीजीआईएमईआर इस रिक्रटमेंट परीक्षा के माध्यम से ग्रुप बी के कुल 243 पोस्ट को भरना चाहता है। पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर के पेपर में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026 Download Link

पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।