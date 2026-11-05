[OUT] PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026: पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक
PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026: पीजीआईएमईआर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026: पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) ने 05 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट pgimer.edu.in पर नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका सीबीटी एग्जाम 18 नवंबर 2026 को होगा। पीजीआईएमईआर इस रिक्रटमेंट परीक्षा के माध्यम से ग्रुप बी के कुल 243 पोस्ट को भरना चाहता है। पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर के पेपर में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।
PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026 Download Link
पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। वैध आईडी कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER)
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पद का नाम
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नर्सिंग ऑफिसर
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रिक्त पद
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243
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विज्ञापन संख्या
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PGI/RC/055/2026/2276
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एग्जाम डेट
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18 नवंबर 2026
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एडमिट कार्ड
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जारी
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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pgimer.edu.in
PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले पीजीआईएमईआर की ऑफिशियल वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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PGIMER Nursing Officer Admit Card 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.