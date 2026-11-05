CSIR UGC NET December 2026 Registration Date बढ़ी आगे, जानें क्या लेट फीस के साथ करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन?

CSIR UGC NET December 2026 Registration Date: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की फेलोशिप और लेक्चरशिप के लिए आयोजित होने वाले Joint CSIR UGC-NET December 2026 एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बेहद इपॉर्टेंट अपडेट जारी की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने छात्रों के हित के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेसन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है।

जो छात्र किसी कारणवश निर्धारित टाइम के अंदर रजिस्ट्रेशन या फॉर्म को पूरा नहीं कर पाए थे, वे अब बिना किसी परेशानी के रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं। NTA द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार रजिस्ट्रेशन करने की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही, छात्रों को इसके लिए कोई भी लेट फीस जमा नहीं करनी होगी।

क्या लेट फीस के साथ करना होगा रजिस्ट्रेशन?

छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस एक्सटेंशन के लिए उन्हें लेट फीस देनी होगी?