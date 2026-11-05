NDA 1 2026 Final Result OUT: यूपीएससी एनडीए 1 फाइनल रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

NDA 1 Final Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर दिनांक 05 नवंबर 2026 को नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी परीक्षा (1) का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू 12 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। यूपीएससी एनडीए 1 के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

NDA 1 Final Result 2026 Download Link

यूपीएससी ने एनडीए 1 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करके अपना रोल नंबर सर्च कर सलेक्शन स्टेट्स चेक कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी की मेरिट अलग-अलग जारी की गई है। नीचे दिए गए लिंक से सीडीएस 1 रिजल्ट 2026 की PDF डाउनलोड की जा सकती है।