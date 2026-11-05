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NDA 1 2026 Final Result OUT: यूपीएससी एनडीए 1 फाइनल रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

By Farhan Khan
Last Updated: Nov 5, 2026, 19:48 IST

NDA 1 Final Result 2026: यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 05 नवंबर 2026 को एनडीए 1 का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू 12 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था।  यूपीएससी एनडीए 1 के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 

NDA 1 Final Result 2026
NDA 1 Final Result 2026

NDA 1 Final Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर दिनांक 05 नवंबर 2026 को नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी परीक्षा (1) का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू 12 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया था। यूपीएससी एनडीए 1 के एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 

NDA 1 Final Result 2026 Download Link

यूपीएससी ने एनडीए 1 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट PDF फॉर्मेट में जारी की है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार रिजल्ट डाउनलोड करके अपना रोल नंबर सर्च कर सलेक्शन स्टेट्स चेक कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी की मेरिट अलग-अलग जारी की गई है। नीचे दिए गए लिंक से सीडीएस 1 रिजल्ट 2026 की PDF डाउनलोड की जा सकती है। 

एनडीए 1 फाइनल रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक

  क्लिक करें 

UPSC NDA 1 Final Result 2026 - हाइलाइट्स 

यूपीएससी एनडीए 1 के फाइनल रिजल्ट में कुल 617 उम्मीदवारों को सलेक्ट किया गया है। इनमें 551 पुरुष और 66 महिला शामिल है। इन कैंडिडेट्स 157वें कोर्स के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के थल सेना, नौसेना और वायु सेना विंग में तथा 119वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (INAC) के लिए नौसेना अकादमी में शामिल होंगे। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है। 

विवरण

जानकारी 

परीक्षा का नाम 

नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी परीक्षा (1)

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

रिजल्ट का नाम 

एनडीए 1 फाइनल रिजल्ट 2026 

रिजल्ट जारी होने की तिथि 

05 नवंबर 2026 

परीक्षा की तिथि 

12 अप्रैल 2026

सलेक्शन प्रोसेस 

लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू 

कुल क्वालीफाइड कैंडिडेट्स 

617 

ऑफिशियल वेबसाइट 

upsc.gov.in

NDA 1 Result 2026 डाउनलोड कैसे करें? 

यूपीएससी एनडीए 1 का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। 

  • होम पेज पर What’s New सेक्शन देखें। 

  • “Final Result: National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2026” पर क्लिक करें। 

  • फाइनल रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी। 

  • रिजल्ट डाउनलोड कर लें। 

Farhan Khan
Farhan Khan

Executive - Editorial

    Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.

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    First Published: Nov 5, 2026, 19:28 IST
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