NEET 2027 Exam Pattern & Mode Update: देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले NEET UG 2027 Exam के मोड को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा जारी हो गई है। पहले एग्जाम को 2027 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में करवाने का फैसला लिया जा रहा था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए NEET 2027 Exam को भी पेन-पेपर (OMR) मोड में करवाने के आसार दिख रहे हैं।

एग्जाम सुधारों पर विचार कर रही नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (HPTF) का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ाया जा चुका है। रिपोर्ट आने और स्वास्थ्य मंत्रालय व नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के लेवल पर बात-चीत के बाद ही एग्जाम के प्रारूप को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। हालांकि, NTA ने अभी तक 2027 के एग्जाम मोड को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है।

NEET UG 2027 एग्जाम मोड: सटीक और जरूरी जानकारी

नीट यूजी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मौजूदा स्थिति से जुड़े मुख्य तथ्य को नीचे से देखें।