UP Board Class 9 & 11 Correction Window 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए कक्षा 9 और कक्षा 11 के पहले किए गए रजिस्ट्रेशन में हुई गलतियों को करेक्ट करने का महत्वपूर्ण मौका प्रदान किया है। आयोग के सचिव भगवती सिंह की ओर से 20 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, स्कूल लेवल पर छात्रों के शैक्षिक डिटेल्स त्रुटिपूर्ण अपलोड किए जाने के मामले संज्ञान में आए हैं।

इन डिटेल्स में करेक्शन तथा नियम के अनुसार रिकॉर्ड डिलीट या रिस्टोर करने के लिए परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर 20 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक जारी रहेगी। स्कूल के संबंधित प्रधानाचार्यों को वेबसाइट पर लॉगिन कर निर्धारित टाइम के अंदर सभी आवश्यक करेक्शन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

UPMSP कक्षा 9 और 11 रजिस्ट्रेशन रिवाइज्ड 2026-27: सटीक और जरूरी जानकारी

छात्रों, पेरेंट्स और स्कूलों के लिए ऑफिशियल नोटिस के मुख्य पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं: