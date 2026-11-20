UP Board 2027: यूपी बोर्ड ने 9वीं और 11वीं छात्रों के लिए खोली करेक्शन विंडो, नाम से लेकर DOB तक सुधारने का मौका
UP Board Registration Correction 2026: यूपी बोर्ड (UPMSP) ने सेशन 2026-27 (एग्जाम साल 2028) के लिए कक्षा 9 और 11 के अग्रिम रजिस्ट्रेशन में हुई गलतियों के करेक्शन के लिए 30 नवंबर 2026 (रात 12:00 बजे) तक पोर्टल खोल दिया गया है। छात्र तुरंत अपने स्कूल में संपर्क करके प्रधानाचार्य से upmsp.edu.in पर अपना नाम, जन्मतिथि, सब्जेक्ट या फोटो आदि में समय रहते बदलवा लें।
UP Board Class 9 & 11 Correction Window 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP), प्रयागराज ने शैक्षणिक सेशन 2026-27 के लिए कक्षा 9 और कक्षा 11 के पहले किए गए रजिस्ट्रेशन में हुई गलतियों को करेक्ट करने का महत्वपूर्ण मौका प्रदान किया है। आयोग के सचिव भगवती सिंह की ओर से 20 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, स्कूल लेवल पर छात्रों के शैक्षिक डिटेल्स त्रुटिपूर्ण अपलोड किए जाने के मामले संज्ञान में आए हैं।
इन डिटेल्स में करेक्शन तथा नियम के अनुसार रिकॉर्ड डिलीट या रिस्टोर करने के लिए परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर 20 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक जारी रहेगी। स्कूल के संबंधित प्रधानाचार्यों को वेबसाइट पर लॉगिन कर निर्धारित टाइम के अंदर सभी आवश्यक करेक्शन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
UPMSP कक्षा 9 और 11 रजिस्ट्रेशन रिवाइज्ड 2026-27: सटीक और जरूरी जानकारी
छात्रों, पेरेंट्स और स्कूलों के लिए ऑफिशियल नोटिस के मुख्य पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं:
- जारीकर्ता कार्यालय: कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- संबंधित क्लासेस और सेशन: कक्षा 9 और कक्षा 11 के शैक्षणिक सेशन 2026-27 (एग्जाम का साल 2028)।
- करेक्शन विंडो का टाइम: 20.11.2026 से 30.11.2026 (रात 12:00 बजे तक)।
- ऑफिशियल पोर्टल: upmsp.edu.in।
- करेक्शन की जिम्मेदारी: संबंधित प्रधानाचार्य वेबसाइट पर लॉगिन कर तय समय के अंदर डिटेल्स को करेक्ट करके अपडेट कराएंगे।
- लास्ट डेट के बाद नियम: 30 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि 12:00 बजे के बाद करेक्शन के लिए कोई मौका प्रदान नहीं किया जाएगा।
UPMSP 9th 11th Registration Name DOB Subject Correction Process - Official Tweet
#upboardpryj https://t.co/VldoyuCq9h
— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) November 20, 2026
रजिस्ट् में किन डिटेल्स में कर सकते हैं Correction?
नोटिस के अनुसार, कक्षा 9 और 11 के अग्रिम रजिस्ट्रेशन में फिल हुई इन निम्नलिखित डिटेल्स में करेक्शन किया जा सकता हैं।
- सब्जेक्ट और स्ट्रिम: छात्र-छात्रा का सब्जेक्ट या स्ट्रिम।
- व्यक्तिगत जानकारी: नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जेंडर (Gender), जाति और जन्मतिथि (DOB)।
- माध्यम और फोटो: एग्जाम/पढ़ाई का मोड (हिंदी या अंग्रेजी) और फोटो।
- हाईस्कूल अनुक्रमांक: कक्षा 11 के रजिस्ट्रेशन में फिल हाईस्कूल में करेक्शन।
- डिटेल्स डिलीट/रिस्टोर: नियम के अनुसार छात्रों की डिटेल्स को डिलीट या रिस्टोर करने की प्रक्रिया।
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Executive - Editorial
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