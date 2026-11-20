PM Kisan Mobile Number Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक मदद का एक बड़ा सहारा है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार ने हाल ही में योजना की 24वीं किस्त भी जारी कर चुकी है। लेकिन कई बार किसानों के सामने एक छोटी-सी परेशानी बड़ी समस्या बन जाती है। दरअसल, यदि किसी किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद हो गया है या उसने नया नंबर ले लिया है, तो उसे योजना से जुड़े अपडेट और जरूरी OTP मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी हो जाता है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि इसके लिए हर बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। किसान घर बैठे ऑनलाइन भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पीएम किसान में मोबाइल नंबर अपडेट होना क्यों जरूरी?

पीएम किसान योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाती हैं। इनमें किस्त जारी होने का अपडेट, आवेदन की स्थिति और e-KYC से संबंधित संदेश शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, कुछ ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करते समय OTP के जरिए पहचान सत्यापित करनी पड़ती है। ऐसे में पुराना नंबर बंद होने पर किसानों को परेशानी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि समय रहते अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। घर बैठे ऐसे बदलें अपना मोबाइल नंबर यदि आप भी पीएम किसान योजना में अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। -सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। -होमपेज पर Farmer Corner सेक्शन में जाएं। -यहां Update Mobile Number का विकल्प चुनें। -अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें। -स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरकर Search पर क्लिक करें।