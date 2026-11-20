UP Principal Result 2026 Out: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्रिंसिपल का परिणाम 2026 घोषित कर दिया है। परिणामों की घोषणा आज 20 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 02/2026 के तहत प्रिंसिपल के 111 पदों के लिए लिखित परीक्षा 24 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर और 17 नवंबर को किया गया था।

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट आयोग ने वेबसाइट पर जारी की है।

UPESSC UP Principal Result 2026: रिजल्ट जारी

आयोग द्वारा 111 पदों के लिए चयनित कुल 110 उम्मीदवारों का परिणाम जारी किया है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के आधार पर यूपीईएसएससी ने 1 पद को रोकते हुए परिणामों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर परिणाम वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी किया गया है।