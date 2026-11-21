RRB Nursing Superintendent Admit Card 2026: आरआरबी नर्सिंग सुपरिडेंट एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें
RRB Nursing Superintendent Admit Card 2026: RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि जैसे क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करें। CBT एग्जाम 23 नवंबर 2026 और 25 नवंबर 2026 को होगा।
RRB Nursing Superintendent Admit Card 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। कैंडिडेट अपने RRB पोर्टल पर ऑनलाइन हॉल टिकट अब डाउनलोड कर सकते हैं। RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम 23 नवंबर 2026 और 25 नवंबर 2026 को ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। कैंडिडेट को वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए हॉल टिकट को जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ टेस्ट सेंटर पर ले जाना अनिवार्य। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक यहां लेख में उपलब्ध करा दिया गया है।
RRB Nursing Superintendent Admit Card 2026 CEN 05/2026
RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एडमिट कार्ड 23 नवंबर शिफ्ट के लिए वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर जारी कर दिया गया है । उम्मीदवार अब नीचे दिए गए डाउनलोड लिंक से RRB नर्सिंग एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 23 और 25 नवंबर 2026 को होनी है।
RRB Nursing Superintendent Admit Card 2026 Download Link
RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक कैंडिडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव है। लॉग इन करने के लिए क्रेडेंशियल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें।
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RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026
RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026 पर दी गई जानकारी
RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026 में टेस्ट शेड्यूल और सेंटर अलॉटमेंट के बारे में जरूरी जानकारी दी गई है। कैंडिडेट्स को ये डिटेल्स वेरिफाई करनी चाहिए:
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प्राधिकरण का नाम
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परीक्षा का नाम
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उम्मीदवार पंजीकरण और रोल नंबर
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परीक्षा स्थल का पता
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रिपोर्टिंग समय
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शिफ्ट विवरण
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उम्मीदवारों के लिए निर्देश।
RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026 नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से डाउनलोड कर सकते हैं:
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ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
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CEN 05/2026 के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन पर जाएं।
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ई-कॉल लेटर के लिए लिंक पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालें।
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लॉगिन या सबमिट बटन पर क्लिक करें।
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परीक्षा की जगह का पता, रिपोर्टिंग टाइम और शिफ्ट की जानकारी वेरिफ़ाई करें।
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परीक्षा के दिन के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
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Executive - Editorial
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