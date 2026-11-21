आपने न्यू नोएडा के बारे में सुना ही होगा। New Noida या Noida 2.0 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक और शहरी विकास को रफ्तार देने के लिए बसाई जा रही एक प्लान्ड सिटी है। इसका आधिकारिक नाम दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (DNGIR - Dadri-Noida-Ghaziabad Investment Region) है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उद्योगों के लिए जमीन की कमी को देखते हुए इसे नोएडा प्राधिकरण की देखरेख में विकसित किया जा रहा है। इस लेख में हम न्यू नोएडा को लेकर सरकार के प्लान और ताजा अपडेट के बारे में जानेंगे।

'न्यू नोएडा' की मुख्य विशेषताएं और मास्टर प्लान 2041

यह नया शहर लगभग 209.11 वर्ग किलोमीटर यानि करीब 20,911 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला होगा, जो मौजूदा नोएडा के बराबर या उससे भी बड़ा है। इसे गौतमबुद्ध नगर के 20 गांव और बुलंदशहर के 60 गांव के साथ कुल 80 गांवों की जमीन पर विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान 2041 के तहत इस शहर को मुख्य रूप से औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसमें लगभग 41% भूमि सिर्फ उद्योगों के लिए आरक्षित है, जहां लगभग 3,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्थापित होने और 6 लाख की आबादी बसने का लक्ष्य रखा गया है।