SBI PO Interview Call Letter 2026: एसबीआई पीओ फेज 3 इंटरव्यू का कॉल लेटर sbi.bank.in जारी
SBI PO Interview Call Letter 2026: एसबीआई पीओ फेज 3 का कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से एडमिट कार्ड 7 दिसंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं।
SBI PO Interview Call Letter 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस का आखिरी स्टेज, यानी इंटरव्यू, 1 दिसंबर 2026 से शुरू करने वाला है। सभी मेन्स-क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए SBI PO इंटरव्यू कॉल लेटर जारी किए गए हैं। उम्मीदवार फेज 3 के इंटरव्यू राउंड में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
SBI PO Phase III Interview Call Letter 2026: कॉल लेटर जारी
एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD/PO/2026-27/09 के तहत SBI PO इंटरव्यू कॉल लेटर 2026, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जारी किया गया है। SBI PO फेज 3 एडमिट कार्ड में कैंडिडेट के इंटरव्यू की तारीख, टाइमिंग, रिपोर्टिंग टाइम, इंटरव्यू सेंटर और इंटरव्यू के दिन के इंस्ट्रक्शन जैसी सभी जरूरी डिटेल्स शामिल हैं।
SBI PO Phase III Interview Call Letter 2026 Download link
कैंडिडेट अपनी लॉगिन डिटेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्म तिथि का इस्तेमाल करके कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
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एसबीआई पीओ फेज 3 इंटरव्यू लेटर 2026
SBI PO Phase III Interview Call Letter 2026: हाइलाइट्स
एसबीआई पीओ फेज 2 का इंटरव्यू 1 दिसंबस से शुरू किया जाएगा। उम्मीदवार अन्य डिटेल्स के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
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परीक्षा का नाम
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एसबीआई पीओ 2026
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विज्ञापन सं.
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सीआरपीडी/पीओ/2026-27/09
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कॉल लेटर का तरीका
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ऑनलाइन
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कॉल लेटर
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जारी
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एसबीआई पीओ इंटरव्यू की तारीख 2026
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1 दिसंबर 2026 के बाद
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आवश्यक क्रेडेंशियल
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साथ ले जाने वाले दस्तावेज
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एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और वैलिड ID प्रूफ
How to download SBI PO call letter 2026?
एसबीआई पीओ फेज 3 इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए स्टेप से डाउनलोड करें:
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स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की नई ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।
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होमपेज के नीचे बाएं कोने में, “करियर” ऑप्शन पर क्लिक करें।
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अब careers पर क्लिक करें।
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JOIN SBI लिंक पर क्लिक करें और फिर “Current Openings” टैब पर क्लिक करें।
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करंट ओपनिंग्स सेक्शन में “रिक्रूटमेंट ऑफ़ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स" सर्च करें और फिर उस पर क्लिक करें।
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“Call Letter for Interview” पर क्लिक करें , और एक नया पेज खुलेगा।
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एडमिट कार्ड की भाषा चुनें और रजिस्ट्रेशन के समय मिला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/DOB डालें।
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इंटरव्यू के लिए अपना SBI PO एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक कॉपी रख लें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.