KBC 18 Rs 7 Crore Question: अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ (Kaun Banega Crorepati 18) को अपना पहला करोड़पति मिल चुका है। शानदार ज्ञान और सूझबूझ का परिचय देते हुए भूषण ठाकरे ने 1 करोड़ रुपये की धनराशि जीतकर रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है।

भूषण ने खेल को किया क्विट

भूषण ठाकरे 7 करोड़ रुपये के जैकपॉट सवाल पर इतिहास रचने से महज एक कदम की दूरी से रह गए। इस एपिसोड का सबसे रोमांचक पहलू यह रहा कि 1 करोड़ रुपये की जीती हुई रकम को सुरक्षित रखने के लिए भूषण ने शो से क्विट (Quit) करने का फैसला लिया, मगर खेल छोड़ने के ठीक बाद भी जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने अपना जवाब बताया, तो वह बिल्कुल सही निकला।

हॉट सीट पर बैठे भूषण के इस फैसले और उसके बाद सामने आए सही आंसर ने न केवल लोगो को हैरान किया, बल्कि खुद अमिताभ बच्चन भी भूषण को देखते रह गए। भारत के भाषाई इतिहास और औपनिवेशिक काल के एक विशाल सर्वेक्षण से जुड़ा यह 16वां और अंतिम सवाल सामान्य ज्ञान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।