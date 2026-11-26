UP Board Model Question Paper 2027 Released: 10वीं-12वीं क्लास के छात्र upmsp.edu.in से डाउनलोड करें सब्जेक्ट-वाइज मॉडल पेपर PDF
UPMSP Model Paper 2027 Class 10 & 12:उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं क्लास के सब्जेक्ट-वाइज मॉडल पेपर 2027 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र एग्जाम पैटर्न और डाउनलोड करने के स्टेप्स के बारे में यहां से जानें। साथ ही, UPMSP Model Paper Download Link यहां से प्राप्त करें।
UP Board Exam 2027 Model Paper PDF: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बोर्द ने Model Question Paper 2027 ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी कर दिए हैं। अब 10वीं और 12वीं के छात्र सब्जेक्ट-वाइज इन मॉडल पेपर की PDF को डाउनलोड करके एग्जाम के क्वश्न पैटर्न, मार्क्स डिविजन और टाइम से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
यूपी बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर प्राप्त करने के लिए छात्र इन मॉडल पेपर्स से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही, ये मॉडन पेपर 2026-27 सेशन के नए सिलेब्स और एग्जाम प्रारूप को ध्यान में रखते हुए बनाएं गए हैं।
Download Subject-Wise UPMSP Model Papers 2027 for Classes 10th, 12th
उत्तर प्रदेश बोर्ड 2027 के मॉडल पेपर PDF फॉर्मेट दोनों क्लासेस के छात्रों के सब्जेक्ट-वाइज जारी किए गए है। 10th 12th छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।
|
UPMSP Model Papers 2027 for Classes 10th
|
UPMSP Model Papers 2027 for Classes 12th
|
UPMSP Model Papers 2027 Link
upmsp.edu.in से 10वीं और 12वीं के मॉडल पेपर PDF को कैसे डाउनलोड करें?
UP Board 10th, 12th Model Question Paper 2027 को डाउनलोड करने के लिए छात्र यहां नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर विजिट करें।
- छात्र Model Paper Website upmsp.edu.in/Board_ModelPaper.aspx पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद अपनी क्लास को सेलेक्ट करें।
- सलेक्ट करने के बाद सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर दिखने लगेंगे, उन्हें क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपका मॉडल पेपर डाउनलोड हो जाएगा।
- छात्र इसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंटआउट निकालकर भी तैयारी कर सकते हैं।
UP Board 2027 Model Paper: एग्जाम पैटर्न और मुख्य डिटेल्स
मॉडल क्वश्न पेपर के आधार पर सभी यूपी बोर्ड के एग्जाम 2027 देने वाले छात्र यहां नीचे दी गई टेबल से मुख्य जानकारी और एग्जाम पैटर्न के बारे में जान सकते हैं।
|
इवेंट
|
10वीं (हाईस्कूल)
|
12वीं (इंटरमीडिएट)
|
मॉडल पेपर प्राप्त करने की ऑफिशियल वेबसाइट
|
upmsp.edu.in , upmsp.edu.in/Board_ModelPaper.aspx
|
upmsp.edu.in , upmsp.edu.in/Board_ModelPaper.aspx
|
अवधि
|
3 घंटे 15 मिनट
|
3 घंटे 15 मिनट
|
प्रमुख सब्जेक्ट
|
हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, कंप्यूटर आदि
|
सामान्य हिंदी/हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र आदि
|
क्वश्न संरचना व मार्क्स
|
70 मार्क्स के लिखित एग्जाम जैसे 20 मार्क्स OMR बहुविकल्पीय + 50 मार्क्स वर्णनात्मक) व 30 मार्क्स आंतरिक मूल्यांकन
|
सब्जेक्ट अनुसार 100 मार्क्स या 70 मार्क्स लिखित और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल (बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु व दीर्घ उत्तरीय क्वश्न)
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.