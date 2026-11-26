RPSC 1st Grade Teacher Final Result 2026: राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर गणित विषय फाइनल रिजल्ट जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक
RPSC 1st Grade Teacher Final Result 2026: आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर गणित विषय का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
RPSC 1st Grade Teacher Final Result 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 25 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर राजस्थान फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कुल 14 उम्मीदवारों को सलेक्ट किया गया है। रिजल्ट की PDF में रोल नंबर, मेरिट और कटऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं।
राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर गणित विषय के पेपर में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आरपीएसससी की ऑफशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लॉग इन क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता नहीं होगी।
RPSC 1st Grade Teacher Final Result 2026 Download Link
राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर गणित विषय का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर गणित रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
RPSC 1st Grade Teacher Result 2026 - हाइलाइट्स
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर गणित विषय फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
राजस्थान लोक सेवा आयोग
|
पद का नाम
|
राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर
|
विषय
|
गणित
|
रिजल्ट जारी होने की तिथि
|
25 नवंबर 2026
|
रिजल्ट में डिटेल्स
|
रोल नंबर, मेरिट और कटऑफ मार्क्स
|
विज्ञापन संख्या
|
06/2025-26
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
rpsc.rajasthan.gov.in
RPSC 1st Grade Teacher Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान फर्स्ट ग्रेड टीचर गणित विषय का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरपीएससी की ऑफिशिल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर News और Events में जाएं।
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Result Preamble and Cutoff Marks (Main List) for School Lecturer (School Edu.) - 2025 (Maths) पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF खुल जाएगी।
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रिजल्ट डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.