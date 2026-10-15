RSSB CET Exam Center 2026: राजस्थान सेट एग्जाम सेंटर की लिस्ट देखें यहां
RSSB CET Exam Center 2026: आरएसएसबी सेट 12वीं लेवल की परीक्षा 01 दिसंबर से 03 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जानी है। अब बोर्ड ने एग्जाम सेंटर लिस्ट की PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीद नीचे लेख से PDF लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan CET Exam Center 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) राज्य की कॉमन पात्रता परीक्षा (CET) 12वीं लेवल की परीक्षा दिनांक 01 दिसंबर से 03 दिसंबर 2026 को कुल 38 जिलों में आयोजित की जानी है। बोर्ड ने अब एग्जाम सेंटर लिस्ट की PDF भी जारी कर दी है। राजस्थान सेट की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना सेंटर चेक कर सकते हैं और उसके अनुसार ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं। राजस्थान सेट परीक्षा एक 12वीं लेवल की परीक्षा है, जिसे पास करने के बाद अभ्यर्थियों कोे एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार ग्रुप-सी और मंत्रालयों में जॉब करने के लिए पात्र हो जाते हैं।
Rajasthan CET Exam Center 2026 - हाइलाइट्स
राजस्थान सेट एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स परीक्षा की हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल देख सकते हैं। टेबल में परीक्षा का नाम से महत्वपूर्ण तिथियों तक सभी जरूरी डिटेल्स दी गई है। उम्मीदवारों को टेबल ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
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परीक्षा का नाम
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कॉमन पात्रता परीक्षा (CET)
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परीक्षा का लेवल
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सीनियर सेकंड्री 12वीं लेवल
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परीक्षा की तिथि
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01 दिसंबर से 03 दिसंबर 2026 को आयोजित
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कुल जिले
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38
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एग्जाम सेंटर लिस्ट जारी होने की तिथि
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14 अक्टूबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rssb.rajasthan.gov.in
RSSB CET Exam Center List 2026
राजस्थान सेट की परीक्षा दिनांक 1 दिसंबर से 03 दिसंबर 2026 तक कुल 38 जिलों में आयोजित की जानी है। इसकी जानकारी नीचे टेबल में दी गई है।
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क्रं.सं
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जिले का नाम
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01
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अजमेर
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02
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अल्वर
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03
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बांसवाड़ा
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04
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बैरन
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05
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बारमेड़
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06
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ब्यावर
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07
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भरतपुर
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08
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भीलवाड़ा
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09
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बीकानेर
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10
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बूंदी
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11
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चुरू
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12
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चित्तौड़गढ़
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13
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दौसा
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14
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डीग
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15
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धोलपुर
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16
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डीडवाना-कुचामन
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17
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डूंगरपुर
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18
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हनुमानगढ़
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19
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जयपुर
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20
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जैसलमेर
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21
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जालौर
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22
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झालावाड़
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23
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झुंझुनू
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24
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जोधपुर
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25
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करौली
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26
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खैरथल-तिजारा
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27
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कोटा
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28
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कोटपूतली-बहरोड़
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29
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नागौर
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30
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पाली
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31
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प्रतापगढ़
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32
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राजसमंद
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33
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सवाई माधोपुर
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34
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सीकर
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35
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सिरोही
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36
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श्रीगंगानगर
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37
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टोंक
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38
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उदयपुर
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.