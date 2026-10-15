RSSB CET Exam Center 2026: राजस्थान सेट एग्जाम सेंटर की लिस्ट देखें यहां

Rajasthan CET Exam Center 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) राज्य की कॉमन पात्रता परीक्षा (CET) 12वीं लेवल की परीक्षा दिनांक 01 दिसंबर से 03 दिसंबर 2026 को कुल 38 जिलों में आयोजित की जानी है। बोर्ड ने अब एग्जाम सेंटर लिस्ट की PDF भी जारी कर दी है। राजस्थान सेट की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना सेंटर चेक कर सकते हैं और उसके अनुसार ट्रैवल करने की योजना बना सकते हैं। राजस्थान सेट परीक्षा एक 12वीं लेवल की परीक्षा है, जिसे पास करने के बाद अभ्यर्थियों कोे एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार ग्रुप-सी और मंत्रालयों में जॉब करने के लिए पात्र हो जाते हैं।

Rajasthan CET Exam Center 2026 - हाइलाइट्स

राजस्थान सेट एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स परीक्षा की हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल देख सकते हैं। टेबल में परीक्षा का नाम से महत्वपूर्ण तिथियों तक सभी जरूरी डिटेल्स दी गई है। उम्मीदवारों को टेबल ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है।