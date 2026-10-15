NEET UG Counselling 2026: मेडिकल छात्रों के लिए Update! MCC ने बढ़ाई स्ट्रे वैकेंसी राउंड की लास्ट डेट, देखें रिवाइज्ड शेड्यूल

NEET UG 2026 Stray Vacancy Round Big Update: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर काम करने वाली मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG 2026 काउंसलिंग के ऑल इंडिया कोटा (AIQ) स्ट्रे वैकेंसी राउंड (Stray Vacancy Round) के शेड्यूल को एक्सटेंड कर दिया है। एमसीसी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, जिन छात्रों ने अब तक फाइनल राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था, वे अब आराम से कर सकते हैं। नए रिवाइज्ड शेड्यूल के अंदर छात्र 16 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रीसेट, फीस भुगतान और चॉइस लॉकिंग पूरी कर सकते हैं। देश के अलग-अलग सरकारी, डीम्ड, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और एआईआईएमएस (AIIMS) कॉलेजों में बची हुई 4,068 MBBS, BDS और B.Sc Nursing सीटों पर एडमिशन का यह फाइनल लास्ट मौका है। NEET UG Stray Vacancy Round 2026: रिवाइज्ड शेड्यूल एमसीसी द्वारा जारी किया गया नया काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में सभी जानकारी हासिल करने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को जरूर देखें।

काउंसलिंग प्रक्रिया नई और रिवाइज्ड डेट्स काउंसलिंग अथॉरिटी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) / DGHS रिवाइज्ड रजिस्ट्रेशन विंडो 16 अक्टूबर 2026 (शाम 04:00 बजे तक) रीसेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन 16 अक्टूबर 2026 (दोपहर 03:00 बजे तक) फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2026 (शाम 06:00 बजे तक) चॉइस फिलिंग विंडो 16 अक्टूबर 2026 (रात 11:55 बजे तक) चॉइस लॉकिंग समय 16 अक्टूबर 2026 (शाम 07:00 PM से रात 11:55 PM) सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग 17 और 18 अक्टूबर 2026 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 अक्टूबर 2026 कॉलेज रिपोर्टिंग और जॉइनिंग 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026 ऑफिशइयल पोर्टल mcc.nic.in NEET UG 2026 Stray Vacancy Round Schedule Extended - यहां से देखें NEET UG Stray Round 2026 में रजिस्ट्रेशन कैसे करें? छात्र नए और रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते है, तो आप यहां नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।