RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां Direct Link

Railway RRB NTPC 12th Pass Vacancy 2026 OUT: भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास करने वाले छात्रों के लिए एक नई अपडेट आई है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय कैटेगरी (NTPC - Under Graduate Level, नोटिस नंबर CEN 07/2026) के अंदर अलग-अलग पोस्ट पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो को आज से ऑफिशियल रूप से खोल दिया है।

इस भर्ती अभियान के अंदर 1,688 खाली पोस्ट जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क आदि पर रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि आयोग के ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सभी इच्छुक छात्र 15 अक्टूबर 2026 से 13 नवंबर 2026 तक ही ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं।