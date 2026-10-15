LIC Scholarship 2026 Online Apply: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए संचालित एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2026 (LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेश की प्रक्रिया का आज 15 अक्टूबर 2026 लास्ट डे है। ऐसे में सभी योग्य छात्र जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास करके हाइयर एजुकेशन के लिए पहले साल में एडमिशन लिया है, वे बिना देरी किए एलआईसी के ऑफिशियल पोर्टल licindia.in पर जाकर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। इस स्कॉलरशिप योजना का मुख्य उद्देश्य देश के मेधावी और गरीब छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई और वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई जारी रखने के लिए हर साल 15,000 से लेकर 50,000 तक की फाइनेंशियल सहायता प्रदान करना है। LIC Golden Jubilee Scholarship 2026: हाइलाइट्स LIC Golden Jubilee Scholarship Scheme 2026 से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इस टेबल को भी देख सकत हैं।

इवेंट डिटेल्स आयोजक संस्था एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन (LIC Golden Jubilee Foundation) योजना का नाम एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2026 एलिजिबल कैटेगरी जनरल स्कॉलरशिप (12th Pass) और स्पेशल स्कॉलरशिप (10th Pass Girl Child/EWS) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं या 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स या समकक्ष CGPA पारिवारिक आय सीमा (Income Limit) पेरेंट्स की साल इंकम 4,50,000 से अधिक न हो स्कॉलरशिप राशि 15,000 से 50,000 हर साल (कोर्स के अनुसार) रजिस्ट्रेशन मोड केवल ऑनलाइन (Online Mode) ऑफिशियल वेबपोर्टल licindia.in LIC Golden Jubilee Scholarship 2026 Apply Direct Link: यहां क्लिक करें Scholarship Amount Breakdown एलआईसी द्वारा चुने छात्रों को उनके द्वारा ही चुने गए कोर्स के आधार पर इन निम्नलिखित फाइनेंशियल सहायता (2 समान किस्तों में) प्रदान की जाती है:

मेडिकल कोर्स (MBBS / BAMS / BHMS / BDS): 50,000 हर साल

इंजीनियरिंग कोर्स (B.E. / B.Tech / B.Arch): 40,000 हर साल

सामान्य स्नातक, डिप्लोमा, आईटीआई व वोकेशनल कोर्स: 20,000 हर साल

10वीं पास के बाद स्पेशल स्कॉलरशिप (10+2 / Intermediate): 15,000 हर साल LIC Golden Jubilee Scholarship 2026: Eligibility Criteria सामान्य छात्रवृत्ति (12वीं पास के बाद): छात्रों ने शैक्षणिक सेशन में न्यूनतम 60% मार्क्स के साथ कक्षा 12वीं या समकक्ष एग्जाम पास की हो।

शैक्षणिक सेशन 2026-27 में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिप्लोमा या आईटीआई के प्रथम साल में नियमित प्रवेश लिया हो। विशेष छात्रवृत्ति (10वीं पास के बाद): अभ्यर्थी ने न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10वीं पास की हो और शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 10+2 / इंटरमीडिएट या आईटीआई के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो। पारिवारिक आय सीमा: परिवार की सभी स्रोतों से कुल आय 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।