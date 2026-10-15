BTSC Food Safety Officer Recruitment 2026: बिहार खाद्य संरक्षा अधिकारी भर्ती के लिए, डायरेक्ट लिंक btsc.bihar.gov.in पर करें आवेदन
BTSC Food Safety Officer Recruitment 2026: बिहार खाद्य संरक्षा अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर, 2026 तक आवेदन करें। चयन प्रक्रिया सहित अन्य डिटेल्स के लिए आगे लेख देखें।
BTSC Food Safety Officer Recruitment 2026: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने खाद्य संरक्षा अधिकारी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। संबंधित भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर से जारी की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
आवेदकों की न्युनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तय की गई है। आयोग द्वारा समतुल्य प्रमाण पत्र में उल्लेखित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य मानी जाएगी। चयन प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी।
BTSC Food Safety Officer Recruitment 2026: आवेदन लिंक
बीटीएससी खाद्य संरक्षा अधिकारी भर्ती 2026 के लिए चयन प्रक्रिया लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पूरी की जाएगी। संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 सितंबर से शुरू किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक से 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
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बीटीएससी खाद्य संरक्षा अधिकारी भर्ती 2026
BTSC Food Safety Officer Recruitment 2026: हाइलाइट्स
प्रतियोगी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। खाद्य संरक्षा अधिकारी भर्ती 2026 से जुड़ी अन्य डिटेल्स के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC)
|
विभाग
|
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
|
विज्ञापन संख्या
|
29/2026
|
पद का नाम
|
खाद्य संरक्षा अधिकारी
|
पदों की संख्या
|
105
|
आयु सीमा
|
21 से 42 वर्ष
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
24 अक्टूबर, 2026
|
सैलरी
|
वेतन स्तर 6 (ग्रेड पे 4200)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
btsc.bihar.gov.in
BTSC Food Safety Officer 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
बिहार खाद्य संरक्षा अधिकारी भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, What’s new पर BTSC Food Safety Officer Recruitment 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब Apply Link पर क्लिक करें।
स्टेप 4 उम्मीदवार Apply Online के नीचे All Notifications/Advertisements पर क्लिक करें।
स्टेप 5 होम पेज पर, FOOD SAFETY OFFICER भर्ती Apply पर क्लिक करें।
स्टेप 6 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.