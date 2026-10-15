UKPSC Lecturer Answer Key 2026: उत्तराखंड लेक्चरर आंसर की जारी, डायरेक्ट लिंक से PDF डाउनलोड करें
UKPSC Lecturer Answer Key 2026: उत्तराखंड लेक्चरर ग्रुप सी पोस्ट की आंसर-की जारी की गई है। लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।
UKPSC Lecturer Answer Key 2026: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लेक्चरर की आंसर की जारी की है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से Physics, Agriculture और Mathematics के साथ जारी की गई है। इसमें प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्रों की सेट वाइज सीरीज शामिल हैं।
यदि किसी उम्मीदवार को चारो सीरीज के किसी प्रश्न एवं उत्तर पर कोई आपत्ति है तो वह ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, 2026 निर्धारित की गई है।
UKPSC Lecturer Answer Key 2026: उत्तर कुंजी
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 15 अक्टूबर से ऑब्जेक्शन शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार 21 अक्टूबर, 2026 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है। आयोग की वेबसाइट पर Online Answer Key Objection लिंक के अलावा ईमेल, डाक या किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
UKPSC Lecturer Answer Key 2026: आंसर की पीडीएफ
यूकेपीएससी लेक्चरर आंसर की 2026 सब्जेक्ट वाइज जारी की गई है। जिसे उम्मीदवार यहां उपलब्ध कराए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं:
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विषय
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लिंक
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Provisional Answer Key (Physics-I)
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Provisional Answer Key (Physics-II)
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Provisional Answer Key (Agriculture-I)
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Provisional Answer Key (Agriculture-II)
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Provisional Answer Key (Mathematics-I)
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Provisional Answer Key (Mathematics-II)
UKPSC Lecturer Answer Key 2026: ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज करें?
प्रोविजनल आंसर की में गलती पाई जाने के बाद उम्मीदवार 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2026 के बीच आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने 21 अक्टूबर को रात 11:59 बजे तक आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां जमा करें, अंतिम तिथि के बाद दर्ज की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्हें जमा की गई आपत्ति और पोर्टल द्वारा जारी की गई किसी भी गलती की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए।
UKPSC Lecturer Answer Key 2026: ऑनलाइन आंसर की कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से ऑनलाइन आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, आंसर की के ऑप्शन पर जाएं।
स्टेप 3 अब UKPSC Lecturer Answer Key 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 4 सब्जेक्ट वाइज आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करें।
स्टेप 5 आपत्ति होने पर ऑब्जेशन दर्ज कराएं।
स्टेप 6 आपत्ति शुल्क जमा कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.