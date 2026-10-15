हार के बावजूद टीम इंडिया का बड़ा कारनामा, T20I में यह रिकार्ड बनाने वाली बनी पहली एशियाई टीम
वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे T20I मैच में मिली हार के बावजूद टीम इंडिया ने एक बड़ा कारनामा करते हुए T20 इंटरनेशनल में 2000 छक्के जड़ने का महा रिकार्ड अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया अब ऐसा करने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है।
IND vs WI: टीम इंडिया को हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले के दौरान भारत ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 छक्के पूरे कर लिए। इसके साथ ही टीम इंडिया इस मुकाम तक पहुंचने वाली दुनिया की दूसरी और एशिया की पहली टीम बन गई।
हालांकि, छक्के लगाने के मामले में भारत अभी वेस्टइंडीज से पीछे है। कैरेबियाई टीम इस लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है। खास बात यह है कि वेस्टइंडीज ने इसी सीरीज के तीसरे मुकाबले में 2000 छक्कों का आंकड़ा पार किया था, जबकि भारत ने अगले मैच में यह उपलब्धि हासिल की।
T20I में 2000 छक्के लगाने वाली दूसरी टीम बना भारत
भारतीय बल्लेबाजों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से एक बार फिर खास मुकाम हासिल किया। हैदराबाद में खेले गए चौथे T20I मुकाबले के दौरान भारत ने छक्कों का 2000 का आंकड़ा पार कर लिया।
बनी एशिया की पहली टीम
इस उपलब्धि के साथ भारत एशिया की पहली ऐसी टीम बन गया है, जिसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 छक्के लगाए हैं। वहीं, दुनिया में यह कारनामा करने वाली भारत दूसरी टीम है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने यह उपलब्धि हासिल की थी।
छक्के लगाने में वेस्टइंडीज अब भी नंबर वन
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमों की लिस्ट में वेस्टइंडीज टॉप पर है। इस लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। वहीं, न्यूजीलैंड 1585 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका भी टॉप पांच टीमों में शामिल हैं।
T20I में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टॉप-5 टीमें
वेस्टइंडीज: 2026 छक्के
भारत: 2010 छक्के
न्यूजीलैंड: 1585 छक्के
पाकिस्तान: 1507 छक्के
दक्षिण अफ्रीका: 1407 छक्के
चौथे T20I में वेस्टइंडीज का दबदबा
हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में छक्के लगाने के मामले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज भारतीय खिलाड़ियों से आगे रहे। कैरेबियाई टीम ने कुल 17 छक्के लगाए, जबकि भारतीय बल्लेबाजों के बल्ले से 13 छक्के निकले।
भारत की ओर से संजू सैमसन और नितीश कुमार रेड्डी ने सबसे ज्यादा चार-चार छक्के लगाए। तिलक वर्मा ने छक्के जड़े, जबकि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने एक-एक बार गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया।
अब वेस्टइंडीज के रिकॉर्ड पर भारत की नजर
T20I क्रिकेट में बड़े शॉट खेलना भारतीय टीम की पहचान बन चुका है। यही वजह है कि टीम इंडिया ने इस फॉर्मेट में छक्कों का दो हजार का आंकड़ा इतनी तेजी से पार किया है। अब भारतीय टीम की नजर वेस्टइंडीज को पीछे छोड़कर इस सूची में पहले स्थान पर पहुंचने पर होगी। इसके लिए भारतीय बल्लेबाजों को आने वाले मुकाबलों में भी इसी आक्रामक अंदाज को जारी रखना होगा।
वेस्टइंडीज की इस जीत के साथ सीरीज 2-2 के बराबरी पर आ गई है। अब आखिरी मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी।
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