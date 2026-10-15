दिल्ली से पटना के लिए चलेगी वंदे भारत स्पेशल, चेक करें किराया, रूट और टाइमिंग

Diwali-Chhath Special Train: दीवाली और छठ पर घर जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। त्योहारों के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता। लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण कई यात्रियों को सफर की योजना बदलनी पड़ती है। ऐसे में, इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय रेलवे नई दिल्ली और पटना के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेन 16 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और दोनों शहरों के बीच कुल 18 फेरे लगाएगी। ऐसे में त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को सफर के लिए एक और विकल्प मिलेगा। कब से चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन? रेलवे के शेड्यूल के अनुसार, ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल पहली बार 16 अक्टूबर को चलेगी। इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक यह हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को संचालित होगी।

वहीं, वापसी में ट्रेन नंबर 02251 पटना-नई दिल्ली वंदेभारत फेस्टिवल स्पेशल 17 और 19 अक्टूबर को चलेगी। इसके बाद 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को इसको चलाया जायेगा। 16 कोच वाली यह ट्रेन करीब 994 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे 55 मिनट में तय करेगी। कितना होगा टिकट का किराया? वंदेभारत स्पेशल में सफर करने के लिए यात्रियों को अपनी पसंद की कैटेगरी के हिसाब से टिकट लेना होगा। इसका किराया इस प्रकार है: -AC चेयर कार: 2,615 रुपये -एग्जीक्यूटिव चेयर कार: 4,695 रुपये टिकट बुक करने से पहले रेलवे के आधिकारिक बुकिंग प्लेटफॉर्म पर किराये और सीटों की उपलब्धता जरूर देख लें। दिल्ली से पटना तक कहां-कहां रुकेगी ट्रेन? ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली से सुबह 8:35 बजे रवाना होगी और रात 9:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। रास्ते में इसके प्रमुख स्टॉपेज अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा होंगे।