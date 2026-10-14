NEET UG 2026: स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए शीट मैट्रिक्स जारी; क्या अभी भी 4,068 MBBS, BDS और B.Sc नर्सिंग सीटें खाली?

NEET UG 2026 Stray Vacancy Round: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी (NEET UG 2026) ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की काउंसलिंग के लास्ट यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड (Stray Vacancy Round) का ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जारी किए गए ऑफिशियल नंबरों के अनुसार, देश भर के अलग-अलग मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में कुल 4,068 सीटें अभी भी खाली (Vacant) बची हुई हैं। यह सूची देश भर के एम्स (AIIMS), जिपमर (JIPMER), केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities), डीम्ड यूनिवर्सिटीज और ईएसआईसी (ESIC) मेडिकल कॉलेजों में बची हुई MBBS, BDS और B.Sc Nursing सीटों के लिए जारी की गई है। जिन छात्रों को पहले के तीन राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, वे ऑफिशियल पोर्टल mcc.nic.in पर जाकर PDF फॉर्मेट में कॉलेज-वाइज और कैटेगरी-वाइज वैकेंट सीटों की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। NEET UG Stray Vacancy Round 2026:

NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें। इवेंट ऑफिशियल डेट्स काउंसलिंग अथॉरिटी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) काउंसलिंग का नाम NEET UG All India Quota Stray Round Counselling 2026 कुल उपलब्ध रिक्त सीटें 4,068 सीटें (MBBS, BDS, B.Sc Nursing) रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2026 चॉइस फिलिंग की टाइम-लाइन 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 चॉइस लॉकिंग की टाइम-लाइन 14 अक्टूबर (शाम 4 PM) से 15 अक्टूबर (सुबह 10 AM) सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 अक्टूबर 2026 कॉलेज रिपोर्टिंग 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026 ऑफिशियल वेब पोर्टल mcc.nic.in MCC NEET UG Stray Vacancy Round 2026 List - यहां क्लिक करें 4,068 खाली सीटों का सिलेब्स-वाइज और कॉलेज-वाइज डिटेल्स

MCC द्वारा जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार 4,068 खाली सीटों में अलग-अलग मेडिकल कोर्सेज और संस्थानों का कैटेगरी- वाइज के ब्योरा यहां से देखें: MBBS Seats (एमबीबीएस सीटें): सरकारी मेडिकल कॉलेजों (AIQ), एम्स, जिपमर तथा डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एनआरआई (NRI) और मैनेजमेंट कोटा की खाली बची सीटें। BDS Seats (डेंटल सीटें): देश भर के सरकारी और प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में बची हुई बीडीएस सीटें। B.Sc Nursing Seats: विभिन्न केंद्रीय नर्सिंग संस्थानों में उपलब्ध रिक्त सीटें। क्या NEET UG 2026 Stray Vacancy Round Schedule को एक्सटेंड कर दिया गया है? जी हां, सभी छात्रों को बता दें कि NEET UG 2026 Stray Vacancy Round Schedule Extended हो गया हैं। छात्र यहां से शेड्यूल, प्रोसेसिंग, रिजल्ट और रिपोर्टिंग के बारे में यहां से पढ़ें। How to Download NEET UG Stray Round Seat Matrix PDF from mcc.nic.in छात्र एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से खाली सीटों की PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।