India vs West Indies 4th T20I: भारत की नजर सीरीज जीतने पर, प्लेइंग 11 आई सामने, देखें यहां
India vs West Indies 4th T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी T20I सीरीज का चौथा मैच आज हैदराबाद में खेला जा रहा है। भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा T20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम रहने वाला है।
India vs West Indies 4th T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का चौथा मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी। भारत फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा टी20 मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम रहने वाला है।
पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने इंदौर में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराया था। इस जीत में अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। अभिषेक ने महज 30 गेंदों में 69 रन की विस्फोटक पारी खेली थी, जबकि अर्शदीप ने तीन विकेट लेकर वेस्टइंडीज की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। अब भारतीय टीम इसी प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी।
कब और कहां होगा मुकाबला?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय समयानुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा।
मैच: भारत बनाम वेस्टइंडीज, चौथा T20
मैच शुरू होने का समय: शाम 7 बजे (IST)
टॉस का समय: शाम 6:30 बजे (IST)
वेन्यू: राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद
टीवी और ऑनलाइन कहां देखें लाइव मैच?
भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथे T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर किया जाएगा। वहीं, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए संबंधित आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी देखी जा सकती है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म की पुष्टि मैच से पहले कर लें।
क्या चौथे T20 में बदलेगी भारत की प्लेइंग 11?
सीरीज में बढ़त के बावजूद भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर सबकी नजरें रहेंगी। टीम मैनेजमेंट पिछले मुकाबले में जीत दिलाने वाले संयोजन को बरकरार रख सकता है।
India vs West Indies 4th T20I: प्लेइंग 11
भारत की प्लेइंग 11: श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा (VC), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (WK), ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और प्रिंस यादव।
वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ
भारतीय टीम के पास सीरीज जीतने का मौका है, जबकि वेस्टइंडीज की कोशिश मुकाबला जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर करने की होगी। ऐसे में हैदराबाद में होने वाला यह मुकाबला रोमांचक रहने की उम्मीद है।
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