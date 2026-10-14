ICAI CA Inter Result Sep 2026 Date Out: सीए इंटरमीडिएट एग्जाम की रिजल्ट डेट आउट, icai.nic.in पर देखें अपडेट
ICAI CA Inter Result September 2026: आईसीएआई द्वारा सीए इंटरमीडिएट सितंबर परीक्षा का परिणाम 22 अक्टूबर 2026 की शाम को घोषित किया जाएगा; छात्र caresults.icai.org पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं।
CA Inter Sep 2026 Results Likely On October 22: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2026 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट (CA Intermediate Examination) एग्जाम के रिजल्ट को लेकर आज ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से एक नोटिस जारी किया है। आईसीएआई के एग्जाम विभाग द्वारा जारी नई नोटिफिकेशन के अनुसार, CA Intermediate September 2026 Exam का रिजल्ट 22 अक्टूबर 2026 की शाम तक कभी भी जारी कर दिया जाएगा।
CA सितंबर 2026 के एग्जाम में शामिल हुए देश भर के छात्र अपना स्कोरकार्ड और रिजल्ट आईसीएआई के ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाकर आराम से 22 अक्टूबर को देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपना रोल नंबर को फिल करना होगा।
ICAI CA Inter Official Notice
ICAI CA Inter Result September 2026 का शेड्यूल
सीए इंटरमीडिएट एग्जाम रिजल्ट 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
ऑफिशियल डिटेल्स
|
एग्जाम आयोजक संस्था
|
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)
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एग्जाम का नाम
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सीए इंटरमीडिएट एग्जाम (CA Intermediate Exam)
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एग्जाम का महीना
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सितंबर 2026 (September 2026)
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रिजल्ट की जारी डेट
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22 अक्टूबर 2026 (शाम तक)
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आवश्यक क्रेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर
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ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल
|
मुख्य आईसीएआई पोर्टल
CA Inter Result Sep 2026 कैसे चेक करें?
ICAI द्वारा CA Inter Sep 2026 का रजल्ट आयोग द्वारा 22 अक्टूबर की शाम तक कभी भी जारी किया जा सकता है। तब छात्र यहां नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने 1. 1. छात्र ऑफिशियल रिजल्ट वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध 'Intermediate Examination (Sep 2026)' लिंक पर क्लिक करें।
3. फिर, खुलने वाली विंडो में अपना Registration Number और Roll Number को फिल करें।
4. स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भी सही-सही फिल करें।
5. फिर, फॉर्म को 'Submit' करें।
6. सबमिट करने के बाद सीए इंटरमीडिएट का स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
7. छात्र उसका कलर्ड प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.